疫情「外帶優惠」回歸了！5大連鎖餐飲最高買1送1，鍋物、牛排與蔬食等統統都有

日前政府定調「與病毒共存」的新冠疫情政策，使確診數不斷再攀新高，防疫新思維也逐漸發酵。而許多餐飲業者為了與大眾一同適應這段過渡期，紛紛推出自取外帶優惠，最高還有直接85折優惠。UDN小編特地整理「5大連鎖餐飲品牌」外帶優惠，從鍋物、麻辣鍋再到牛排與蔬食等統統都有，一起來看看吧！

青花驕

堅持採用新鮮的「青花椒」，是王品集團旗下的人氣鍋物品牌，主打嚴選椒中魁首重慶江津九葉青花椒，足以提升麻辣鍋的口感層次，盡情享受鮮麻椒香與豪華料理的絕妙滋味。現在即日起至5月31日，外帶全品項88折喔。另外即日起至5月8日於青花椒臉書粉專指定貼文上傳與自家辣媽用餐時的溫馨合照​，還有機會抽到價值1,747元的「雙人青花宴餐券」。

臉書：https://www.facebook.com/chinhuajiao

圖／王品集團提供

圖／王品集團提供

和牛涮

主打和牛吃到飽的「和牛涮」鍋物品牌也推出外帶優惠囉，只要即日起至5月31日多項品項外帶自取直接88折，包含極上和牛三吃雙人套餐、老饕級頂級風味餐、澎湃四拼雙人生鮮套餐、極上和牛定食或生鮮套餐與和牛美味四選一等，務必把握機會吃一波！

臉書：https://www.facebook.com/wagyushabu

圖／王品集團提供

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聚北海道鍋物

CP值極高的「聚北海道鍋物」，於即日起至5月31日期間享有全品項88折優惠，其中推薦適合家庭分享的「頂級肉肉聚四人套餐」，套餐內容包含500G極上霜降和牛、1KG雪花牛、魚片拼盤、時蔬寶盒、菇菇拼盤等，絕對吃飽飽。

臉書：https://www.facebook.com/giguoTW

圖／王品集團提供

TGI FRIDAYS

美式餐飲品牌TGI FRIDAYS自4月28日外帶自取享有85折優惠，品項包含自創開胃菜組合、星期五海鮮總匯、整份炭烤豬肋排、肋眼牛排、費特希尼鮮蝦雞肉寬麵、加勒比海海鮮飯、霸氣總裁拼盤、達拉斯三式組合、田納西雙拼組合與炭烤雞肉凱撒沙拉等。另外TGI FRIDAYS也推出月底激省優惠，憑臉書指定貼文並出示，4月29日沙朗牛排買一送一、4月30日炭烤豬肋排買一送一，外帶也適用喔，快揪團吃起來！

臉書：https://www.facebook.com/tgifridaystaiwan

圖／TGI FRIDAYS Taiwan臉書粉專

圖／TGI FRIDAYS Taiwan臉書粉專

漢來蔬食

漢來蔬食因應母親節感恩慶，特製設計了外帶六人合菜優惠，只要於4月30日、31日與5月7日、8日購買，可享有3200元優惠。菜色包含：葡汁黃金排、百合宮保猴菇夏果、栗香荷葉米糕捲、薑油剁椒黃金筍、佛跳牆與蜜汁叉燒酥等。務必把握四天外帶優惠吃起來囉。

臉書：https://www.facebook.com/hilaivegetables

圖／漢來蔬食臉書粉專

圖／漢來蔬食臉書粉專

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