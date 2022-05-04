來吧！微醺一下　8家北部「霓虹燈餐廳」迷幻霓虹風采 瞬間走進復古時光

在這個社群當道的世代裡，餐廳食物好吃只是基本，好吃又好拍才是首選！擁有風格強烈、具有特色的餐廳也更能讓大家在享受美食的當下沉浸在整體氛圍中，而北部就有八間餐廳就以霓虹燈條為裝潢重點，不論是呈現經典的港式風格、老台北的街頭或是美式復古餐廳，一腳踏入彷彿就踏進了另一個世界，好吃又好拍的餐廳不來不行吧？！

漢口陸零 HANKO 60

圖/IG @nickback09 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/IG @baby851111

「漢口陸零 HANKO 60」是由藝人王凱蒂 Katherine與好友周靚 Kristen於2016年共同開的酒吧，靠著店內大大的「如醉如夢」霓虹燈字樣在IG上廣為人知，早早成為台北非常知名的地下酒吧之一。延續舊時代西門町的電影街風光，門面是「新聲大戲院」與超復古的售票口，懷舊風格連貫到各種酒類與裝飾，運用在地食材配上茶杯瓷器，搭配多款獨家特調，無論是自己喝開心還是跟朋友歡聚都很適合。

地址：台北市萬華區漢口街二段60號

電話：02-2381-0808

營業時間：週日至週四 20:00-02:00、週五至週六 20:00-03:00

純愛小吃部 Pure Love Diner Bar

圖/IG @emfood1015 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/IG @emfood1015

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延續台式的傳統文化，純愛小吃部就將台灣舊式的情色文化打造的淋漓盡致，餐廳低調中卻散發妖魅氣息，店內霓虹燈的迷幻、小吃攤的擺設、傳統的折疊桌鐵椅與許多台味老物，彷彿將人們拉回了80、90年代，店內提供各式經典調酒、shot、啤酒與必備的魯肉飯、鍋燒意麵等炸物炒物皆有，餐點有趣好吃，價格也不算太高，十分適合朋友聚會。

地址：台北市中正區汀州路三段104巷9號

電話： 02-2367-5005

營業時間：週日至週四 17:30-00:30、週五至週六 17:30-02:00

Everywhere burger club 漢堡俱樂部

圖/IG @mhan_0506

圖/IG @peilan_food_travel

「Everywhere burger club漢堡俱樂部」是曾風靡台北美食界的流浪漢堡餐車「Everywhere Food Truck 手作食物車」開設店面後的2.0版本，除了提升了美式漢堡的用料與品質，更將店內打造成美國影集中的復古美式餐廳，舒服的環境再聽到現場拍打的漢堡肉排、聞到鐵板上現煎的油香，還沒上菜就讓人口水直流，經典漢堡如杏仁碎培根花生醬、熱帶炸鳳梨莎莎、烤大蒜酸奶野菇等，不能出國的日子不妨先來這享受美式漢堡的滋味！

地址：台北市大安區光復南路420巷21號

電話：02-2704-6825

營業時間：週日至週四 11:30-15:00與17:00-22:00、週五至週六 11:30-15:00與17:00-22:30（週一、二公休）

蛤?! Huh Pot

圖/IG @bonnies.lifee

圖/IG @thisis_fishfood

「蛤?! Huh Pot」是北台灣第一間正宗粵式卜卜蜆專賣店，除了餐點到店內裝潢都有滿滿港式元素，像是復古港式花磚與各式霓虹燈與大氣燈管字樣有趣的讓人不得不個幾張照。菜單菜色多元無論海鮮或是肉品、火鍋料全都無比優秀，而作為蛤蜊火鍋專賣店，蛤蜊新鮮度當然不在話下，從蛤蜊形狀一看知道是精挑細選，各個碩大肥美、肉質鮮甜，喜歡吃海鮮的人，真的沒有理由不來！

地址：台北市大安區市民大道四段82號（市民創始店）

電話：02-2721-9488

營業時間：週一至週五 17:00-01:00、週六至週日 12:00-01:00

罔市

圖/IG @katyliuxoxo

罔市台式餐酒館是一家結合古早味和時尚的精緻創意台菜，復古感的裝潢極具風格，像是「人生有酒須當醉」、大大的「壽」字霓虹燈，連桌子也都是麻將桌和彈珠台改裝的餐桌，餐點好吃價格也很平價，不僅受台灣人喜愛，也收服不少日韓及各國觀光客的胃，特色餐點如軟嫩不油膩的罔市封肉、貼心使用去骨雞腿肉的三杯雞與微辣順口的椒麻骨仔肉，不論姐妹慶生、家庭聚餐罔市都是不錯的選擇！

地址：台北市中山區南京東路一段132巷15號1樓

電話：02-2567-8702

營業時間：週一至週日 17:00-00:00

桂公子酒館 Highballer’s Bar

圖/IG @shin.star0516 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖/IG @shin.star0516

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桂公子酒吧是名符其實的「地下」酒吧，位在一棟大樓的地下一樓，在大樓入口處就可以看到顯眼的「桂公子」霓虹燈招牌，店內桃紅色的迷幻空間是中國風和家徒四壁風的混搭，感覺詭異又不知覺地會被吸引，獨樹一幟的風格的風格也延伸到酒單，上面有著用毛筆字體寫著大大的「正派經營，童叟無欺」，價位也十分親民，是嘗鮮的好選擇！

地址：台北市中山區民生東路一段37號B1

電話：02-2537-3649

營業時間：週一至週日 20:00-05:00

美天餐室 Day Day Happy Food

圖/IG @zihsyuan_w

圖/IG @yichichih

「美天餐室」雖以香港茶餐廳的概念為主軸，但餐點上卻融合了韓式、港式、泰式三種特色料理，主餐與小菜主要以泰式品項為主、餐後小點與飲料則是有港式茶餐都會出現的西多士、豬仔包等，經典菜色如打拋豬肉麵與金沙西多士都是不可錯過的選項，份量足夠、價格合理，再搭配店內的復古裝潢，成了台北熱門餐廳之一。

地址：台北市中山區中山北路二段84巷6號1樓

電話：02-2521-6482

營業時間：週一至週五 12:00-15:00與17:00-20:00、週六至週日 12:00-21:00

食運糖水鋪

圖/IG @bonbon_foodie_life ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「食運糖水舖」強烈的風格視覺皆由視覺相關背景出身的店家老闆一手包辦，因先前工作需往返香港，而將整套氛圍呈現在這裡。店內主要供應各種甜湯，在港式飲食文化中，利用糖或清甜的食材調製「糖水」佔有重要一環，店家首要推薦「薑汁撞奶」與「桃膠雪燕銀耳」，堅持每日現做，每天售完為主，將古方傳承的老味道傳承下去。

地址：基隆市仁愛區仁四路13之1號

電話：0981-261-163

營業時間：週二至週六 20:00-03:00、週日 20:00-01:00 （週一公休）

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