彰化最難買的爌肉飯！只賣2.5小時開店前就秒殺 拿不到號碼牌＝請下次再戰
中南部可謂銅板價平民小吃天堂，除了與大家分享過的台南鳳姐鴨腿飯、50元「脆皮鴨肉飯」、高雄古早「芋頭麻糬」，作為爌肉飯天堂的彰化也有一家超狂店面，一天只賣2.5小時，讓許多人不惜開店前就提早排隊，只為成功領取號碼牌，吃到這款秒殺級美味。
這家位於彰化市成功路的「夜市爌肉飯」每日下午15:30才營業，販售爌肉飯、雞腿飯、乾麵、雞捲湯等。而品項當中最受矚目的自然是限量的爌肉飯，最新價位一碗55元，厚實的大塊爌肉與Q嫩的外皮咬下去銷魂指數破表，幾乎所有嘗鮮過的人都用「入口即化」來形容口感，看似肥膩的皮充滿膠原蛋白，搭配滷汁與白飯，火速就完食。
由於不論內用、外帶都要有號碼牌才能入內點餐，超高人氣讓許多人營業時間抵達也撲空幾率，等待一至兩小時是常態，而假日造訪時即便是開店前一小時抵達排隊，領到號碼牌後也要等一個小時，因此被稱作「史上最難吃到的爌肉飯」實不為過，看來不喜歡排隊的人若想吃到，可能要趁著平日早點造訪啦！
夜市爌肉飯地址：彰化縣彰化市成功路10號營業時間：15:30至18:00（不定期公休）
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