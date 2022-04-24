摩斯「和風炸雞」變主餐了！免費增量升級，還有「紅心芭樂牛奶冰沙」限店新上市

過去只能當配角的副食「和風炸雞」終於晉升主角了！摩斯漢堡這回免費增量升級把和風炸雞正式作為主餐銷售，搭配地瓜薯、可樂餅等統統都可以。另外炎炎的天氣摩斯還推出「紅心芭樂牛奶冰沙」新品了，不妨嚐鮮試試吧。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

和風炸雞在1992年9月首度在日本推出，成為單點或是主餐中的副食，不過始終未能成為主角。在經歷近三十年的販售時間，摩斯漢堡正式宣佈「和風炸雞」成為主餐了，並保證將原本副食大小的炸雞進行了增量升級，一口咬下雞肉多汁的爆開在嘴裡，非常好吃，現在成為主餐還可以搭配雞塊、淋醬薯、地瓜薯、沙拉或可樂餅等，絕對吃飽飽！

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

另外摩斯也公告推出「紅心芭樂牛奶冰沙」新品了，嚴選紅心芭樂配上牛奶的滑順口感再特製變成冰沙，粉紅色很適合美拍。另外摩斯「愛地球行動」活動，即日起至4月26日在個人臉書上公開分享環保小撇步，並標記#與MOS一同響應環保，就有機會抽中價值500圓的摩斯卡(3名)。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

最後麥當勞人氣熱銷的「韓風炸鷄腿」快閃回歸了，現在即日起至4月26日至指定臉書貼文並留言「正韓美味【韓風炸鷄腿】就在麥當勞」，即可有機會獲得「辣味麥脆鷄腿」電子商品即享券（5名），快手刀手氣試試看吧。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

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