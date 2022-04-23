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日式吃到飽「MO-MO壽喜燒」免費吃！全台新開3門市，爽送6000元吃鍋5大優惠

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／MO-MO-PARADISE提供
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人氣日式壽喜燒品牌「MO-MO-PARADISE」為許多人的高CP值吃到飽聚餐聖地，今年不畏疫情即將拓展3家新門市，4/25起由高雄鼎山家樂福牧場搶先開幕，再由中和環球牧場、板橋大遠百牧場接力登場。為歡慶開幕，3家門市共同推出超狂優惠，只要於三家指定門市用餐並完成指定打卡任務，最高有機會獲得7至9月「MOMO陪您吃鍋優惠套券組」，抽中即可領取三個月皆適用的5種優惠，免費吃個過癮。

圖／MO-MO-PARADISE提供
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提供道地風味壽喜燒的「MO-MO-PARADISE」吃到飽全新開設3家門市，4/25進駐高雄鼎山家樂福，5/6登場中和環球牧場，5/7則插旗板橋大遠百。品牌此次特別推出開幕優惠，自各店開幕日起截至5/31為止，凡於以上三家門市任一店用餐，追蹤官方IG帳號、拍照打卡上傳貼文並設定公開，內文完成指定hashtag，即可參與抽獎。

圖／MO-MO-PARADISE提供
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符合資格後若成為被抽中幸運兒，即可領取總回饋金額超過6000元的5張套券組，包含單人免費招待券、兩人同行享一人半價優惠、兩人同行升級極上之味·和牛饗宴套餐優惠券、四人同行一人免費優惠券以及兒童免費招待券。每家門市將於6/9各自抽出3位得獎者，每位每位得獎者可獲得7至9月套券組，火鍋控趕快揪伴開幕嘗鮮再試試手氣，收穫長達一季的好禮。

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