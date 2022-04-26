老闆太佛！「浮誇8道菜＋黃金項鍊免費送」只要2520元，高雄最狂母親節套餐　

高雄的朋友們，母親節要吃什麼呢？大家都知道現在物價上漲的很嚴重，想吃好料都要付出不少摳摳，偏偏新興區民族二路上這間香聚一刻小龍蝦老闆就是有夠佛心，８樣菜只要２５２０元（驚）８樣，真的就是８樣菜，而且不只這樣，只要５／６之前預定成功，頭腦壞掉的老闆居然還送黃金？？到底哪個行銷人員想出這個幾乎不可能賺錢的活動啦？當天詢問過老闆，非常誠實的他說，因為畢竟現在疫情又開始，還是得照顧員工與廚師薪水（這位先生，您也太善良了吧？）先是給我們消費者這麼便宜又大碗的母親節套餐，又送黃金，然後又因為疫情要照顧員工，坦白說，真的需要用新台幣支持一下，熊自己也是勞工，知道大家賺錢不容易，既然找到香聚一刻小龍蝦母親節套餐組合這麼優惠，真的要推薦大家，自己少支出點，媽媽吃的也開心又有黃金拿，老闆收錢，員工領薪水，大家互相挺過這次疫情難關吧。

香聚一刻小龍蝦地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市新興區民族二路82號（點我打開谷哥地圖）

香聚一刻小龍蝦環境

店裡除了重慶烤魚與四川麻辣龍蝦尚出名之外，店裡還推出多種熱炒類，６９元優惠推出中（您絕對沒聽錯，真的只要６９元），難怪當天晚上六點多下班時間過後，超多家庭客前往用餐，瞬間爆滿，即使熊友們這次沒有去預訂母親節套餐，之後吃熱炒也很ｏｋ。

香聚一刻小龍蝦母親節活動

凡５／６之前，成功預定母親節套餐，送黃金兌換券一張，下次前往用餐或者外帶，點任何一樣餐點就可以兌換。

香聚一刻小龍蝦母親節套餐（２５２０元＋１０％服務費）

香聚一刻小龍蝦母親節套餐影片

翠綠鮑魚沙拉

看見這盤翠綠鮑魚沙拉，許多小時候跟著爸媽去吃辦桌菜的回憶通通湧上心頭，以前媽媽知道我愛吃，總會把她的份給我，那時候的熊總會慢慢地用珍貴的心情慢慢品嘗，雖然長大後知道它並不是真的鮑魚，而是魷魚類的，但是對它的喜愛永遠不變，甚至覺得比真鮑魚好吃（笑）

沒想到香聚一刻小龍蝦把它放進母親節套餐組當中，大家不妨再次回味一下。

蟹黃海鮮豆腐煲

齁齁，來人呀，白飯再給我添一碗！！

這盤蟹黃海鮮豆腐煲絕對扒飯第一名，炸過的豆腐相當有味之外，蝦仁與小卷給的份量又不少，真材實料看得見也吃得到，再加上廚師調和的醬汁後，彼此互相交融併出一個更下飯的好滋味，熊記得以前在喜宴上，出現這道的話，基本上轉一圈後就呈現空盤了，現在外帶回家吃，也能輕鬆吃到辦桌大菜（爽）。

麻油松阪豬米糕

這間廚師底子很不錯喔，不同高雄幾間主推（四川重慶烤魚店）這裡吃的到多種台菜熱炒之外，它的辦桌菜功夫頗棒的，就拿這盅麻油松阪豬米糕來說，媽媽說這是她們５０年代很經典的古早味，選用口感最好的豬松坂取代雞肉，再用純麻油爆炒老薑片增加香氣（看看這盅薑片有夠多，就知道多補了）米糕吸收肉汁與麻油薑片香氣不黏黏的，一層層推疊出的美味在嘴裡併發，讓人吃了回憶無窮。

東石鮮蚵捲

東石蚵仔做成的經典台南小吃－鮮蚵捲，外酥內軟，酥脆不油膩的好吃，本身沒啥調味，吃的是原味，如果您比較重口味，可以沾附些番茄醬，當天熊熊吃太撐，這道吃不完打包回家，隔天晚餐用氣炸鍋再炸一炸也一樣好吃。

重慶麻辣龍蝦

媽呀～～怎麼那麼麻？怎麼那麼辣？？？但是～有夠讚的我喜歡。

重慶麻辣龍蝦上桌加熱的當下，不斷飄香著，看著紅通通的辣油已經誘發著想秒殺掉它的口慾，店門口可以看見一隻隻活的小龍蝦在裏頭游泳著，果然呀～～新鮮的小龍蝦，肥厚有肉口感Ｑ，加上濃郁醬汁除了辣還帶著香麻，好吃到人吮指並且回味再三。

花開富貴燴時蔬

以前以為炒青菜很簡單，這個每個媽媽都會吧？可是當自己真也成為媽媽後，才發現幼時的自己多麼無知。

就說說看這盤開陽白菜吧，看似簡單，但是要煮得入味真需要功夫，軟嫩的大白菜中透著開陽（蝦米）的酥香氣，無過重的調味，讓白菜的鮮甜，開陽蝦的鮮香，各自表演著，越簡單越能吃出食材的新鮮與廚師技術。

ＸＯ醬炒雙脆

微微帶辣的XO醬獨特鮮味遇上飽滿蝦仁與Ｑ彈小卷，讓料理瞬間昇華，如果剛剛那盤蟹黃海鮮豆腐煲很下飯，那麼這道不只是白飯小偷同時也是適合讓爸媽們小酌一下配上幾杯冰涼啤酒，是母親節不可或缺，滋味鮮美不油膩的菜餚（這盤拍完已吃空）

魚翅燉雞湯

偶爾也是要來個魚翅漱漱口啊啊啊，今年母親節也讓媽媽貴氣一下，平常想吃魚翅料理都高不可攀，沒想到可以用佛系價格在香聚一刻小龍蝦吃喝到這鍋魚翅燉雞湯。

金黃色澤的湯頭可以看出許多大塊雞腿肉非常有存在感的在裡頭，各種菇類與枸杞還有魚翅們在廚師的費時慢燉下讓各項食材的風味轉換成入喉甘甜鮮美的滋味，即使現在望著銀幕上照片，依然惹熊垂涎。

香聚一刻小龍蝦

電話：0958 817 643

住址：高雄市新興區民族二路82號

營業時間：17:30-03:30

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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