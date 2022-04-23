「Mooo Burger」3款未來漢堡正夯！還有「美味蟹堡」限時回歸，首購再享9折優惠

世界倡議環保也帶動了未來肉與素食的商機，甫於2021年才創立的Mooo Burger也響應地球減碳活動，推出了3款素食漢堡新品，現在來店享用並打卡，還可贈送一份巧克力豆軟餅乾。另外先前造成網友熱議的「美味蟹堡」也限時回歸了，快揪團一起吃堡吧！

Mooo Burger是一家2021年10月於台北國父紀念館附近開設的美式漢堡店，且號稱是台北最好吃的漢堡，強調「不爭第一，只做唯一」的職人精神也使該店不斷推出美味可口的漢堡，日前曾造成IG打卡熱議的「美味蟹堡」，也確認即日起至4月30日限時回歸了，嚴選特大號藍鑽軟殼蟹，肉厚飽滿，整隻炸得香脆可口海味爆表，搭配高麗菜沙拉、香菜、檸檬蒜味美乃滋，大口咬下絕對是超值享受。記得提前預訂以免向隅。

圖／Mooo Bueger臉書粉專

另外，Mooo Burger響應ESG環保減碳救地球，同時因應未來漢堡節也特別推出3款素食漢堡，包含「毛豆藜麥馬鈴薯堡」（全素），吃得到特製豆漿美乃滋與結合酪梨與藜麥馬鈴薯餅，非常爽口不油膩；還有「山裡的牛排蔬食堡」（五辛素），特製炸波特菇與焦化洋蔥，看起來就像牛排一樣；最後還有4月30日至5月15的限定未來肉堡「泡菜新豬肉米漢堡」（五辛素），採用新式植物肉豬肉搭配韓式泡菜與米漢堡外衣，絕對令人期待。現在來店享用素食漢堡並社群分享Tag#moooburger與#thefutureburgerfestival ，即可免費獲贈「焦化奶油巧克力豆軟餅乾」一份喔。

圖／Mooo Bueger臉書粉專

圖／Mooo Bueger臉書粉專

最後，現在於全新指定訂餐網站，若是首購只要輸入折扣碼「MB10」，馬上享有9折優惠喔，好吃的漢堡值得與親朋好友揪團分享！

圖／Mooo Bueger臉書粉專

Mooo burger

營業時間：週一到週六11:30-14:30

地址：台北市信義區逸仙路42巷19號1樓

臉書：https://www.facebook.com/moooburger/?ref=page_internal

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