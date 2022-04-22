響應世界地球日「摩斯咖啡只要23元」！自備環保杯「MOS Café」5折優惠，再抽500元摩斯卡

2022年關於環保最熱的話題莫過於ESG了，節能減碳護地球，而因應今日4月22日為世界地球日，MOS Burger摩斯漢堡也響應推出「自備環保杯，購買MOS café系列商品享半價優惠」，另外公開臉書環保小撇步還可再抽500元摩斯卡喔。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

世界地球日自1970年開始，逢每年4月22日世界各地都會舉辦一些環保活動或議題倡議地球人應注重自身的環保與節能減碳。這回MOS Burger摩斯漢堡推出環保杯優惠活動，只要4月22日當日自備環保杯前往摩斯購買MOS café系列商品都可以享有5折優惠，最便宜一杯只要23元，優惠品項包含摩斯咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾、澳式黑咖啡、澳式冰歐蕾與摩斯馥樂白等。優惠只有一天，把握機會喝起來喔。

圖／摩斯漢堡提供

另外，即日起至4月26日在個人臉書上公開分享環保小撇步，並標記#與MOS一同響應環保 ，即有機會抽到價值500元的摩斯卡一張500(名額抽出3名)。最後，現在摩斯還有推出摩力樂活蔬食堡，採用完全的植物肉喔，可嚐鮮看看。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

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