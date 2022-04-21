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送這束爆有誠意！ 頂呱呱超吸睛「炸雞花」爽吃雞腿、呱呱包 加碼抽萬元掃地機器人

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供
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超有誠意的「炸雞花束」回來了！ 台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」每年限定「真心炸雞花」將在4/22強勢回歸，以雞腿、呱呱包等裝飾成花，加上藍黃撞色全新包裝，至5月31日前於全台頂呱呱期間限定販售，隨炸雞花附贈的「序號小卡」還可參加萬元掃地機器人抽獎！

此次「頂呱呱」推出2款期間限定套餐，單人餐「真心炸雞花」特價199元，內含原味雞腿1支、呱呱包1份、阿勇雞塊5塊、地瓜薯條1份，加購可口可樂®系列飲品再折抵15元。另有雙人可共享的「情話綿綿餐」特價365元，內含原味炸雞2塊、辣味雞翅2支、呱呱包1份、甜甜包2顆、地瓜薯條2份、35元飲品2杯。

圖／頂呱呱提供
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從2017年起頂呱呱每年都會於母親節前推出「炸雞花」，讓花不只美麗還更美味，2022年4月22日起人氣回歸，以「送出炸雞花，說出真心話」為主題，將創造新一代的母親節送禮選擇，不僅於全台頂呱呱門市販售，也同步上架外送平台，無論是想送禮還是買給自己通通沒問題。

凡購買「真心炸雞花」即附贈一張序號小卡，！4月22日及4月29還會分別舉辦兩波抽獎活動，獎品包含數款可口可樂®系列周邊商品，以及各式頂呱呱優惠券，最大好禮為一台市值12999元的roborock石頭掃地機器人，千萬不要錯過。

圖／頂呱呱提供
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