爆量鮭魚卵必嚐！ 牛角新品牌「釜飯定食」統一時代開幕 連7天打9折、指定釜飯折扣30元

台北統一時代百貨美食新開店又一家！ 擁有知名牛角日本燒肉的日本集團REINS international推出全新品牌「釜飯定食かまどか」，把日本傳統鍋飯的美味傳遞來台，開幕期間祭出點2份定食享9折優惠、指定定食還現折30元，首推爆量鮭魚卵釜飯必嚐！

「釜飯定食」將日本傳統鍋飯，加入祕製釜飯高湯，把食材放進鍋中烹煮，讓精華香氣融入釜飯中，「雞肉釜飯」吃得到慢火炊煮出來甜嫩雞肉、「鮭魚卵釜飯」晶瑩剔透的橘紅鮭魚卵鋪好鋪滿，讓飯香帶出鮭魚卵鮮甜香氣，再搭配口感清爽的牛蒡，採用定食套餐，以一人1鍋方式提供。

圖／取自釜飯定食かまどか（釜土火）Taiwan Kamadoka

圖／取自釜飯定食かまどか（釜土火）Taiwan Kamadoka

於4/21至4/27開幕活動期間到店用餐，可享有指定定食特價折扣30元或任2客定食折扣9折優惠二擇一，指定釜飯定食特價優惠，包含五目釜飯(特價260元)、松露風味菌菇釜飯(特價300元)、牛肉壽喜釜飯(特價300元)；或點購釜飯定食兩份以上即享9折優惠！

圖／取自釜飯定食かまどか（釜土火）Taiwan Kamadoka

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