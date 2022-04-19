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寒舍食譜「港點無限續、爽嗑燒味拼盤」 米其林級吃到飽999元！台北寒舍艾美另有75折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

老饕們準備訂位啦！台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」即將於5/2正式推出「饗粵午時」港點吃到飽好康，原價1280元更特別推出三人用餐享999元特價，正宗港式點心無限續，還提供燒味拼盤、老火煲例湯及主食，使用寒舍美饌卡則可享有原價75折，免千元的米其林餐盤美味必吃。

吃到飽活動無法提供打包外帶服務，含燒味拼盤、例湯、主食、水果，未食用完畢造成食物浪費則加收原價+10%。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
吃到飽活動無法提供打包外帶服務，含燒味拼盤、例湯、主食、水果，未食用完畢造成食物浪費則加收原價+10%。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」最新宣佈，5/2至7/29期間講推出「饗粵午時」港點暢饗活動，每週一至週五午餐時段凡三人或以上同行，每位享999+10%優惠價，爽吃一系列主廚精選道地港點如「北海道干貝燒賣」、「和牛潤腸粉」、「臘味蘿蔔糕」、「寒舍蝦餃皇」、「鮮蝦春捲」、「叉燒包」、「豉汁蒸排骨」等，每款一律吃到飽。

「饗粵午時」港點暢饗活動5/2起至7/29登場。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
「饗粵午時」港點暢饗活動5/2起至7/29登場。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

不僅如此，餐期也附叉燒油雞雙拼的「燒味拼盤」乙份，配上「老火煲例湯」與季節鮮果，再加上「金瑤蟹肉干燒伊麵」與「主廚特製炒飯」二擇一，一張小藍就能爽吃獲得米其林餐盤推薦殊榮的美食，屬於親民價的飽足享受。

目前活動僅開放5/2至5/31之訂位，若持寒舍美饌卡則可享有原價75折優惠，等於960元+10%，比活動價更划算。不過提醒大家專案僅限小吃區內用，且同桌皆需使用此方案，包廂及端午節時恕不適用，優惠也無法併用。

餐券獨家活動不適用以下日期的午餐時段，4/21、4/26、04/28。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
餐券獨家活動不適用以下日期的午餐時段，4/21、4/26、04/28。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

台北寒舍艾美酒店另一人氣餐廳「探索廚房」也有好康，4/29前，凡至館內用餐，並於指定餐期使用指定自助餐券，平日週一至週五午餐及下午餐可享「三人同行一人半價」、「五人同行一人免費」，詳情以官網為準。

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