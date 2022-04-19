連4週「薄多義買一送一」爽吃6款口味披薩！不限內用外帶，超狂優惠南港人先衝

披薩愛好者準備半價開吃！人氣義式料理「薄多義」除了壽星雞翅禮備受關注，披薩、義大利麵也是招牌必吃，而南港店特別推出史上最狂優惠，即日起至5/12每週一至四，購買指定口味披薩任選「買一送一」，內用外帶都適用，絕對是在地居民、上班族、聚餐新選項。

圖／環球購物中心提供、薄多義官網

薄多義環球南港店推出「南港站-環遊義Fun月」，即日起至5/12，連四周可享有人氣披薩「買一送一」，首波口味有經典的瑪格麗特、黃金夏威夷與甜味披薩必點的蜂蜜米克斯；第二波5/2起至5/12則由泰泰雞肉、義式香料腿排及洋薯腿排，口感更飽足。

活動平日週一至週四獨享，不必同品項，指定口味3選2即可，且不限內用、外帶，現場品嘗或買回辦公室都合適。需要注意的是每日數量有限，依現場供應為準。

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

而薄多義「幾歲送幾隻雞翅」也已搶先開放5月壽星預訂，當「日」壽星飯加入「薄多義會員」即可領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，完成電話預約後憑訂位券及壽星證件，一桌即可兌換一份生日禮。優惠最晚必須提前三天以上電話預訂，天數推算不含生日或用餐當天，雞翅禮限四人(含)以上人數且到店用餐每人低消300元，每店每日限量15組，剩餘組數依照門市人員告知為主。

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