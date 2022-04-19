千葉火鍋「整月5折」吃到飽！6大優惠開跑　連21天哈根達斯免費送、Q版媽祖扇只送不賣

火鍋控4到6月省錢攻略幫你準備好了！連鎖吃到飽品牌「千葉火鍋」一口氣祭出6大新優惠，不僅有壽星最低半價吃整月，配合世界地球日、母親節還會「免費送」哈根達斯迷你杯、Q版折疊購物袋，5月另有滿額贈Q版白沙屯媽祖扇，促銷活動最晚截至6月底，粉絲準備搶先報到。

壽星5折開吃

新千葉火鍋-西門町店不適用壽星活動。圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋優惠即日開跑，除了進行中的4月壽星優惠，5月份的好康也已曝光，持品牌VIP卡同享本人5月天天半價吃，同行者統統9折；即便非會員的壽星本人也能用75折吃鍋，大快朵頤肉品、海鮮、炸物等百匯食材。

世界地球日、母親節好康、會員免費續卡

圖／千葉火鍋提供

而為響應即將來臨的世界地球日，4/22當天只要內用同桌一律空鍋、空盤，即可免費兌換Q版千葉火鍋折疊購物袋乙個，數量有限送完為止。4/25至5/15則由超前開跑的母親節活動接力，活動期間帶媽媽一起吃鍋並拍照打卡，一支手機就送哈根達斯迷你杯乙杯，打卡手機越多送越多。

5月份品牌也推出享味卡回娘家活動，卡片即將於10/31到期的會員，5/27至6/26到店用餐享免費續卡服務，若額外購買新卡則可享299元加價購，現省201元，全年消費還能打9折、壽星當月半價。

Q版白沙屯媽祖扇只送不賣、憑扇子全單9折

圖／千葉火鍋提供

而趁著媽祖熱潮，5/9起至5月底只要用餐滿額999元，即可免費獲得由媽祖手繪家「北七強」繪製的Q版白沙屯媽祖扇，6月起到指定7家門市還可憑Q版媽祖扇享全桌9折，同行者至多5人同享，活動店家為竹北店、忠孝、苗栗、豐原、嘉義、斗六、埔里。

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