星巴克「星冰樂」最低只要65元！兩杯6折滿300元再8折，數量有限快衝

星冰樂最強優惠來了！星巴克與美食外送平台Foodpanda合作，只要於合作門市購買指定品項的星冰樂，可享有特大杯「兩杯6折」超狂優惠，不僅如此滿300元還可以再打8折，最低一杯只要65元快衝！

圖／星巴克官網

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

知名咖啡「星巴克」近年常常推出優惠吸引顧客消費，此次祭出超狂「星冰樂」合作優惠，只要即日起至4月26日至美食外送平台Foodpanda，購買指定星冰樂品項，包含：巧克力可可碎片星冰樂、香草奶霜星冰樂與抹茶奶霜星冰樂，可直接享有「特大杯6折優惠」，更狂的是消費滿300元還可以再打8折。

圖／Foodpanda美食外送平台

圖／Foodpanda美食外送平台

圖／Foodpanda美食外送平台

像是香草奶霜星冰樂原價兩杯要價270元，6折只要162元，舉例若是訂購四杯為324元，已達滿300元再8折優惠，因此直接減65元只要259元，平均一杯星冰樂只要65元超划算。優惠折扣數量有限，快把握時間揪團一起喝！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

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