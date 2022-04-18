快訊

中央戰術不改變 柯文哲：北市兩周內學校都停課

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「星冰樂」最低只要65元！兩杯6折滿300元再8折，數量有限快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專 圖右／Foodpanda美食外送平台
圖左／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專 圖右／Foodpanda美食外送平台

星冰樂最強優惠來了！星巴克與美食外送平台Foodpanda合作，只要於合作門市購買指定品項的星冰樂，可享有特大杯「兩杯6折」超狂優惠，不僅如此滿300元還可以再打8折，最低一杯只要65元快衝！

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

知名咖啡「星巴克」近年常常推出優惠吸引顧客消費，此次祭出超狂「星冰樂」合作優惠，只要即日起至4月26日至美食外送平台Foodpanda，購買指定星冰樂品項，包含：巧克力可可碎片星冰樂、香草奶霜星冰樂與抹茶奶霜星冰樂，可直接享有「特大杯6折優惠」，更狂的是消費滿300元還可以再打8折。

圖／Foodpanda美食外送平台
圖／Foodpanda美食外送平台

圖／Foodpanda美食外送平台
圖／Foodpanda美食外送平台

圖／Foodpanda美食外送平台
圖／Foodpanda美食外送平台

像是香草奶霜星冰樂原價兩杯要價270元，6折只要162元，舉例若是訂購四杯為324元，已達滿300元再8折優惠，因此直接減65元只要259元，平均一杯星冰樂只要65元超划算。優惠折扣數量有限，快把握時間揪團一起喝！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

延伸閱讀：

COLD STONE 15週年「買1送1」快衝！新品「棉花糖心樂園」第2杯只要50元

宜蘭隱藏版豆花只要40元銅板價！俗擱大碗「黑糖冰沙＋3種配料」甜點控必吃

星冰樂 星巴克 咖啡 巧克力 抹茶

相關新聞

4人同行1人免費！22:02火鍋「400元吃到飽」　還有幾歲送幾片肉、打滿三劑爽換梅花豬

肉肉控聚餐亮點別錯過！主打有機、無毒新鮮食材的「22:02火鍋。樂活」4月推出一系列活動，堪稱高CP值吃到飽的林口門市獨家祭出「四人同行一人免費」活動，截至4/28每週二、四到店用餐，符合資格每人40

星巴克「星冰樂」最低只要65元！兩杯6折滿300元再8折，數量有限快衝

星冰樂最強優惠來了！星巴克與美食外送平台Foodpanda合作，只要於合作門市購買指定品項的星冰樂，可享有特大杯「兩杯6折」超狂優惠，不僅如此滿300元還可以再打8折，最低一杯只要65元快衝！

套餐免百元！摩斯漢堡「蔬食堡」生菜夾植物肉健康環保　夢幻粉嫩「紅心芭樂蒟蒻飲」35元開喝

下週將進入世界地球日，摩斯漢堡響應倡導環保、節能減碳的概念，再度推出美味蔬食堡，活動已進入第二波，摘鮮緣樂活牛肉堡+冰紅茶只要95元(原價125元)、摘鮮綠摩力樂活蔬食堡+冰紅茶只要125元(原價155元)，還有網紅系新飲品紅心芭樂蒟蒻冰茶，搭配套餐換購只要35元，追求健康還能做環保，趕快吃一波！

5月壽星「幾歲送幾隻雞翅」開吃陽光皇后、薄多義！母親節加碼哈根達斯免費送

5月壽星預備！主打義式料理的薄多義、陽光皇后每月「幾歲送幾隻雞翅」的生日好康備受饕客矚目，兩大品牌紛紛搶先於4月中超前部署下個月壽星禮消息，符合資格即可爽嗑雞翅山。而配合母親節陽光皇后也加碼「打卡送哈

麥當勞「8元蘋果派、18元六塊雞塊」一日快閃！1元冰淇淋&甜甜圈別錯過

除了昨（15日）開跑的Klook限時美食餐券，若想要搶銅板點心好康還有一天要筆記！4/18當天00:00起只要透過蝦皮購物APP，即可入手麥當勞1元蛋捲冰淇淋、8元蘋果派、現省46元的六塊雞塊，Mis

COLD STONE 15週年「買1送1」快衝！新品「棉花糖心樂園」第2杯只要50元

知名冰淇淋品牌「COLD STONE」歡慶15週年囉！為了歡慶進而推出47天超狂買1送1優惠活動。另外超多人敲碗的「棉花糖冰淇淋」與「草莓美莓冰淇淋爆米花」新品也強勢回歸了，即日起三天限定第二杯也只要50元！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。