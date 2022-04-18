4人同行1人免費！22:02火鍋「400元吃到飽」　還有幾歲送幾片肉、打滿三劑爽換梅花豬

肉肉控聚餐亮點別錯過！主打有機、無毒新鮮食材的「22:02火鍋。樂活」4月推出一系列活動，堪稱高CP值吃到飽的林口門市獨家祭出「四人同行一人免費」活動，截至4/28每週二、四到店用餐，符合資格每人400元左右就能無限大啖肉肉；而雙北門市另有「幾歲送幾片梅花豬」、「打滿三劑疫苗人人送肉片」，讓饕客吃得更加過癮。

圖／環球購物中心提供

「22:02火鍋。樂活」最新祭出3大優惠，即日起至4/28的每週二或四，只要至環球購物中心林口A9門市用餐，完成臉書或IG的打卡，符合四人同行即可享有「一人免費」，等於平日最低488元+10%的吃到飽價位，再折扣後每人最終結帳只要403元。提醒大家活動限內用，每桌兌換四的倍數，不限同桌同價位，惟取價位最低者贈送免費資格。

圖／22:02 火鍋。樂活臉書專頁

此外，因應疫情升溫，為鼓勵齊心防疫，即日起只要打滿3劑疫苗，截至4/30於內用點餐時凡出示小黃卡、健保卡或是數位健保卡等確認，每人即贈9片梅花豬肉，份量接近一盤價值298元的梅花豬肉。活動須符合店內低消規定，優惠無法合併使用，活動不得拆桌使用，當日僅限本人兌換乙次，兌換份數為依照當日收取鍋底費人數兌換。

另外，4至6月壽星還有好康，凡「當日」壽星於官方平台按讚，並至置頂活動貼文下方標註3位朋友及完成指定留言，出示畫面及「當日」壽星本人相關證件，即可憑歲數兌換台灣梅花豬肉片。活動限內用、每桌限兌換一份且須年滿國小一年級以上參加，林口店門市不參與此活動。

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