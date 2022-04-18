快訊

中央戰術不改變 柯文哲：北市兩周內學校都停課

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商首創 全家自品牌推5款保健食品、4款機能糖顧健康

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家搶攻千億健康商機，首推5款自有品牌保健食品及4款獲Clean Label雙潔淨標章的機能糖果錠。圖／全家便利商店提供
全家搶攻千億健康商機，首推5款自有品牌保健食品及4款獲Clean Label雙潔淨標章的機能糖果錠。圖／全家便利商店提供

根據Kantar調查數據顯示，台灣整體保健食品市場商機逐年擴大，近年已突破千億元大關，全家看好民眾健康需求持續上升，為滿足不同年齡層、性別需求，宣佈自有品牌FamilyMart Collection（下稱FMC）與中天生技獨家合作推出5款針對熱門需求的保健品，4月20日起於全台店舖購買FMC保健品即享任選2件699元優惠，並亦可透過會員App「全+1商城」以單件379元優惠價購入；另外同時推出4款機能糖果錠，口感酸甜好吃之外，成份更皆獲得Clean Label雙潔淨標章，民眾除了可直接在門市購買，會員App「全+1商城」更同步推出線上保健館，集結20家廠牌、近百項熱銷商品供民眾選購。

全家商品本部副本部長李慶賢表示，近年受疫情影響，民眾更加重視日常保健，也帶動營養保健品業績持續成長。根據尼爾森調查發現，購買保健食品的消費者年齡年輕化，超過4成分佈於25～40歲，且消化道機能、護明保健、美容養顏、私密保護更是重點關注的健康領域。故此次全家針對市場需求推出5款新品，包括內含高單位維生素B群的「FMC B群錠」、「FMC順暢益生菌」則有15種複合益生菌、每顆有150億益生菌；每天盯著螢幕的上班族則建議食用「FMC金盞花葉黃素膠囊」；此外針對女性專屬的保養品，則推薦「FMC活力高鐵錠」及「FMC蔓越莓益生菌膠囊」。

為提供民眾多元商品選擇，此次全家FMC同步推出4款袋裝方便攜帶隨時補充的水果風味機能糖，皆擁有Clean Label雙潔淨標章，其中「百香果錠片」、「綜合莓果錠片」除都添加88種蔬果精華，還各別加入維他命C、葉黃素，協助消費者均衡營養，另外還有「金盞花夾心軟糖」及「益生菌枇杷膏」，每款售價49元，即日起至5月3日，可享單件39元、2件69元優惠。

全家自有品牌FamilyMart Collection同步推出4款機能糖果錠，口感酸甜好吃之外，成份更皆獲得Clean Label雙潔淨標章。圖／全家便利商店提供
全家自有品牌FamilyMart Collection同步推出4款機能糖果錠，口感酸甜好吃之外，成份更皆獲得Clean Label雙潔淨標章。圖／全家便利商店提供
全家自有品牌FamilyMart Collection與國內製藥大廠中天生技獨家合作，推出B群錠、順暢益生菌、金盞花葉黃素膠囊、活力高鐵錠及蔓越莓益生菌膠囊等5款保健品。圖／全家便利商店提供
全家自有品牌FamilyMart Collection與國內製藥大廠中天生技獨家合作，推出B群錠、順暢益生菌、金盞花葉黃素膠囊、活力高鐵錠及蔓越莓益生菌膠囊等5款保健品。圖／全家便利商店提供

延伸閱讀

超商首見！全家搶千億健康商機 推5款自有品牌保健食品

綠茵19日登興櫃 認購價60元

衛福部桃醫護理師線上傳授化療保健 病友重拾信心

羅志祥記者會被質疑整鼻、打肉毒 認「臉僵」親曝原因

相關新聞

4人同行1人免費！22:02火鍋「400元吃到飽」　還有幾歲送幾片肉、打滿三劑爽換梅花豬

肉肉控聚餐亮點別錯過！主打有機、無毒新鮮食材的「22:02火鍋。樂活」4月推出一系列活動，堪稱高CP值吃到飽的林口門市獨家祭出「四人同行一人免費」活動，截至4/28每週二、四到店用餐，符合資格每人40

星巴克「星冰樂」最低只要65元！兩杯6折滿300元再8折，數量有限快衝

星冰樂最強優惠來了！星巴克與美食外送平台Foodpanda合作，只要於合作門市購買指定品項的星冰樂，可享有特大杯「兩杯6折」超狂優惠，不僅如此滿300元還可以再打8折，最低一杯只要65元快衝！

套餐免百元！摩斯漢堡「蔬食堡」生菜夾植物肉健康環保　夢幻粉嫩「紅心芭樂蒟蒻飲」35元開喝

下週將進入世界地球日，摩斯漢堡響應倡導環保、節能減碳的概念，再度推出美味蔬食堡，活動已進入第二波，摘鮮緣樂活牛肉堡+冰紅茶只要95元(原價125元)、摘鮮綠摩力樂活蔬食堡+冰紅茶只要125元(原價155元)，還有網紅系新飲品紅心芭樂蒟蒻冰茶，搭配套餐換購只要35元，追求健康還能做環保，趕快吃一波！

5月壽星「幾歲送幾隻雞翅」開吃陽光皇后、薄多義！母親節加碼哈根達斯免費送

5月壽星預備！主打義式料理的薄多義、陽光皇后每月「幾歲送幾隻雞翅」的生日好康備受饕客矚目，兩大品牌紛紛搶先於4月中超前部署下個月壽星禮消息，符合資格即可爽嗑雞翅山。而配合母親節陽光皇后也加碼「打卡送哈

麥當勞「8元蘋果派、18元六塊雞塊」一日快閃！1元冰淇淋&甜甜圈別錯過

除了昨（15日）開跑的Klook限時美食餐券，若想要搶銅板點心好康還有一天要筆記！4/18當天00:00起只要透過蝦皮購物APP，即可入手麥當勞1元蛋捲冰淇淋、8元蘋果派、現省46元的六塊雞塊，Mis

COLD STONE 15週年「買1送1」快衝！新品「棉花糖心樂園」第2杯只要50元

知名冰淇淋品牌「COLD STONE」歡慶15週年囉！為了歡慶進而推出47天超狂買1送1優惠活動。另外超多人敲碗的「棉花糖冰淇淋」與「草莓美莓冰淇淋爆米花」新品也強勢回歸了，即日起三天限定第二杯也只要50元！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。