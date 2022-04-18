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超商首創 全家自品牌推5款保健食品、4款機能糖顧健康
根據Kantar調查數據顯示，台灣整體保健食品市場商機逐年擴大，近年已突破千億元大關，全家看好民眾健康需求持續上升，為滿足不同年齡層、性別需求，宣佈自有品牌FamilyMart Collection（下稱FMC）與中天生技獨家合作推出5款針對熱門需求的保健品，4月20日起於全台店舖購買FMC保健品即享任選2件699元優惠，並亦可透過會員App「全+1商城」以單件379元優惠價購入；另外同時推出4款機能糖果錠，口感酸甜好吃之外，成份更皆獲得Clean Label雙潔淨標章，民眾除了可直接在門市購買，會員App「全+1商城」更同步推出線上保健館，集結20家廠牌、近百項熱銷商品供民眾選購。
全家商品本部副本部長李慶賢表示，近年受疫情影響，民眾更加重視日常保健，也帶動營養保健品業績持續成長。根據尼爾森調查發現，購買保健食品的消費者年齡年輕化，超過4成分佈於25～40歲，且消化道機能、護明保健、美容養顏、私密保護更是重點關注的健康領域。故此次全家針對市場需求推出5款新品，包括內含高單位維生素B群的「FMC B群錠」、「FMC順暢益生菌」則有15種複合益生菌、每顆有150億益生菌；每天盯著螢幕的上班族則建議食用「FMC金盞花葉黃素膠囊」；此外針對女性專屬的保養品，則推薦「FMC活力高鐵錠」及「FMC蔓越莓益生菌膠囊」。
為提供民眾多元商品選擇，此次全家FMC同步推出4款袋裝方便攜帶隨時補充的水果風味機能糖，皆擁有Clean Label雙潔淨標章，其中「百香果錠片」、「綜合莓果錠片」除都添加88種蔬果精華，還各別加入維他命C、葉黃素，協助消費者均衡營養，另外還有「金盞花夾心軟糖」及「益生菌枇杷膏」，每款售價49元，即日起至5月3日，可享單件39元、2件69元優惠。
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