套餐免百元！摩斯漢堡「蔬食堡」生菜夾植物肉健康環保 夢幻粉嫩「紅心芭樂蒟蒻飲」35元開喝
下週將進入世界地球日，摩斯漢堡響應倡導環保、節能減碳的概念，再度推出美味蔬食堡，活動已進入第二波，摘鮮綠樂活牛肉堡+冰紅茶只要95元(原價125元)、摘鮮綠摩力樂活蔬食堡+冰紅茶只要125元(原價155元)，還有網紅系新飲品紅心芭樂蒟蒻冰茶，搭配套餐換購只要35元，追求健康還能做環保，趕快吃一波！
摩斯漢堡這次使用100%植物成分做成肉排，搭配蕃茄、生菜以及千島醬，不只減碳更讓人吃得健康；若是吃膩了用麵包當夾層的漢堡，摩斯也不忘幫大家把麵包換成厚厚的生菜，吃起來口感更清爽、嘴裡不再有厚重不舒服的感覺，感覺像是幫身體做了一次大掃除！
不過單吃漢堡好無趣，別忘了來杯美美的飲品搭配，讓好心情更上一層！粉嫩紅心芭樂搭配清爽綠茶，芭樂香氣濃郁，裡頭還有Q彈的蒟蒻，喝起來香甜又超適合打卡，網美系的妳一定要來一杯的！還有清爽的冬瓜檸檬蒟蒻冰茶，古早味冬瓜茶與清新檸檬香完美融合，擁有多層次酸甜口感，讓大家想起復古熟悉的好滋味～兩款飲料都是季節限定的，想試試新口味的要把握機會唷！
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