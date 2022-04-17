套餐免百元！摩斯漢堡「蔬食堡」生菜夾植物肉健康環保　夢幻粉嫩「紅心芭樂蒟蒻飲」35元開喝

知名冰淇淋品牌「COLD STONE」歡慶15週年囉！為了歡慶進而推出47天超狂買1送1優惠活動。另外超多人敲碗的「棉花糖冰淇淋」與「草莓美莓冰淇淋爆米花」新品也強勢回歸了，即日起三天限定第二杯也只要50元！

2022-04-15 15:28