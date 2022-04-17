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5月壽星「幾歲送幾隻雞翅」開吃陽光皇后、薄多義！母親節加碼哈根達斯免費送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／薄多義臉書專頁、陽光皇后提供
圖／薄多義臉書專頁、陽光皇后提供

5月壽星預備！主打義式料理的薄多義、陽光皇后每月「幾歲送幾隻雞翅」的生日好康備受饕客矚目，兩大品牌紛紛搶先於4月中超前部署下個月壽星禮消息，符合資格即可爽嗑雞翅山。而配合母親節陽光皇后也加碼「打卡送哈根達斯」一日限定優惠，薄多義另有幾人送幾張電影票折價券，升級版活動快拚手速。

陽光皇后：幾歲送幾隻雞翅、母親節打卡送哈根達斯

千葉餐飲旗下「陽光皇后」近年展店迅速，目前全台共5家分店可同享雞翅禮。而只要提前3天電話預約、四人同行且每人符合低消350元及整桌1400元，當「日」壽星憑歲數兌換滿滿的雞翅，當「月」壽星則享上限20隻的炸雞翅。

圖／陽光皇后提供
圖／陽光皇后提供

此外，為歡慶母親節，陽光皇后5/8當天祭出「啾咪媽咪 打卡送哈根達斯」，屆時只要上傳媽媽照片至臉書並標註任一分店粉絲專頁，媽媽即可獲得一杯「哈根達斯迷你杯」，作為大餐的飯後甜點。

薄多義：幾歲送幾隻雞翅、再送電影票折價券

圖／薄多義臉書專頁
圖／薄多義臉書專頁

薄多義超人氣「幾歲送幾隻雞翅」即日開放5月壽星預訂，當「日」壽星只要加入「薄多義會員」即可領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，完成電話預約後憑訂位券及壽星證件，一桌即可兌換一份生日禮，揪阿公阿嬤開吃最過癮。

提醒大家最晚必須提前三天以上電話預訂，天數推算不含生日或用餐當天，雞翅禮限四人(含)以上人數且到店用餐每人低消300元，每店每日限量15組，剩餘組數依照門市人員告知為主。

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