忽冷忽熱好煩躁！連鎖飲料清原推新品水果茶　柳橙果肉酸甜讓心情愉快

近期天氣來到忽冷忽熱，而且時晴時雨的天氣，且即將進入農曆四月，也被俗稱為「梅月」，天氣變化讓人沒食慾，就有連鎖飲料店業者清原，推出一系列「橙意 小時光」新品，滿足喜歡酸甜、花香等口感，很適合在變化多端的天氣下飲用。

農曆四月的梅月即將到來，也代表氣候要進入夏天，更需要好好補充水分，帶有酸甜滋味的橙香、助於緩解春困的茉莉以及散發芬芳的清茶，再搭配蜂蜜，讓人心情愉快。

清原推出帶有橙香與綠茶風味的「橙香碧玉」，採摘新鮮茉莉花、經過21天的窖製，讓茶葉完全吸收茉莉花香，入口後能感受到橙香與綠茶的風味，尾韻的微微茶香感及微微甘甜感，化解氣溫、氣候變化的不適感。

橙香碧玉與多肉蜜橙橙。圖／清原提供

如果喜歡吸一口，能感受到Q脆感與滿滿果粒口感，可嘗試「多肉蜜橙橙」，採用台灣特有的茶種青茶，搭配由台灣雲嘉彰小農友善哉植，果粒結實、彈性飽滿多汁，口感清香的柳橙，除了有茶香、橙香之外，蜂蜜凍更是整杯飲料層次豐富的關鍵，茶澀感與蜂蜜風味完美搭配，再加入話梅點綴，好滋味再升級。