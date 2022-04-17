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體驗秒飛北海道 66 Cheesecake「六色彩虹冰淇淋、牛牛曲奇餅」吃起來

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圖：66 Cheesecake／提供
圖：66 Cheesecake／提供

位在彰化溪湖糖廠的66Cheesecake停車方便且免門票。　圖：66 Cheesecake／提供
位在彰化溪湖糖廠的66Cheesecake停車方便且免門票。　圖：66 Cheesecake／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是冰淇淋控嗎？喜愛奶香濃郁的絲滑口感嗎？夏天到了，美味的霜淇淋格外消暑！彰化溪湖糖廠一直是中部地區最受歡迎的糖廠之一，除了多款超人氣冰品外，喜愛乳製品的朋友別錯過66 Cheesecake推出的「十勝牧場濃厚牛奶餅乾」、「北海道牛牛夾心餅乾」，選用北海道十勝直送的四葉鮮乳製作，超醇厚奶香讓人吃一口秒飛北海道！

以北海道十勝生產四葉鮮乳製作乳酪蛋糕、牛乳布丁、牛牛曲奇餅乾等甜點是66 Cheesecake的超人氣商品，尤以北海道六色彩虹冰淇淋使用天然原料與四葉鮮乳製作，一口氣能吃到紅心芭樂、藍莓、海藻等口味，更是超熱門IG打卡美食。

▲北海道牛牛夾心餅乾，嚴選的北海道直送四葉牛奶。　圖：66 Cheesecake／提供
▲北海道牛牛夾心餅乾，嚴選的北海道直送四葉牛奶。　圖：66 Cheesecake／提供

這次新推出的「十勝牧場濃厚牛奶餅乾」、「北海道牛牛夾心餅乾」兩款新品依然選擇北海道十勝地區直送的四葉鮮乳來製作，並添加同系列的四葉北海道酪乳粉、全脂奶粉與日本歷史最悠久的日本製粉株式會社麵粉，其中酪乳粉與全脂奶粉因為是百分之百使用北海道所產優質生乳去除水分後乾燥而成，不僅讓餅乾擁有超濃郁奶香以及紮實鬆脆的獨特口感，也因此完整濃縮來自牛奶的豐富乳脂成分與營養價值！

除了幾乎全使用來自北海道原料製作，「北海道牛牛夾心餅乾」的夾餡特別選用國際知名巧克力品牌－來自比利時的嘉麗寶白巧克力，以頂級白巧克力與獲法國國家法定產地保護認證的萊思克AOP奶油、北海道十勝直送四葉乳品做出黃金比例濃醇奶香巧克力夾心，酥脆餅乾搭配香甜內餡，推出後短短時間已經躍升成為66 Cheesecake人氣第一名商品。

▲北海道6色彩虹冰淇淋。　圖：66 Cheesecake／提供
▲北海道6色彩虹冰淇淋。　圖：66 Cheesecake／提供

位在彰化溪湖糖廠園區，擁有大型戶外停車場，主打免門票、免停車費的66 Cheesecake除了販售美味甜點，也是結合親子餐廳、休閒農場的觀光工廠，不僅可以觀賞蓬鬆的乳酪蛋糕生產過程，還有二層樓高的霜淇淋、冰淇淋甜筒椅、古典的日式建築可以盡情大拍美照，現於活動期間參加66 Cheesecake臉書活動還可至園區門市免費兌換使用法國萊思克AOP奶油製作的牛牛曲奇餅乾。

▲北海道輕乳酪蛋糕－享受北海道起司蛋糕新鮮滋味。　圖：66 Cheesecake／提供
▲北海道輕乳酪蛋糕－享受北海道起司蛋糕新鮮滋味。　圖：66 Cheesecake／提供

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