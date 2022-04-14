一上架就掃空！ 全聯隱藏版好物+1 「黃金海帶絲」香氣濃又清爽 手腳太慢搶不到

udn小編曾推薦給大家「高CP值全聯隱藏版美食」，如今全聯隱藏版好物又加1！ 網友在社團PO出一款全聯「黃金海帶絲」照片，提到「吃起來很香又清爽、真的好好吃、連小孩也愛」立刻引發熱烈討論，推薦海帶控們一定要追。

圖／取自「我愛全聯-好物老實説」社團

這是繼「韓式結頭菜」獲得網友們大推超下飯的醬漬美食，又一款「黃金海帶絲」大受網友喜愛！近日有網友在「我愛全聯-好物老實説」發文分享，「本來就超愛吃海帶絲，前陣子看到版友推薦後就一直想買來試試。結果這兩週去全聯補貨，一直都沒找到它，今天終於被我買到啦！」貼文一PO立刻引網友紛紛留言：「超愛海帶絲下班就去買」、「這超難買」、「海帶控看到眼睛亮」、「又要面臨缺貨了」。

原PO還提到「這款黃金海帶絲，它被放(層架)好裡面，還差點錯過它」擁有爽脆口感加上濃郁的蒜頭、辣椒等辛香料香氣，很適合夏天當下酒菜，一盤開胃小菜能立即上桌。一罐500G售價199元CP值頗高，海帶控可以衝了，到全聯挖寶記得先囤幾罐帶回家。

圖／取自「我愛全聯-好物老實説」社團

延伸閱讀：

．母親節「5大台北飯店早鳥一次看」！送免費住宿券、頂級SPA與蛋糕9折統統都有

．居然可以在市場野餐！桃園快閃「市場野餐日」30攤音樂美食市集統統都有