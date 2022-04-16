麥當勞「8元蘋果派、18元六塊雞塊」一日快閃！1元冰淇淋&甜甜圈別錯過
除了昨（15日）開跑的Klook限時美食餐券，若想要搶銅板點心好康還有一天要筆記！4/18當天00:00起只要透過蝦皮購物APP，即可入手麥當勞1元蛋捲冰淇淋、8元蘋果派、現省46元的六塊雞塊，Mister Donut甜甜圈也只要1元，14個限定時段筆記下來限量開搶。
蝦皮4.18購物節推出一系列促銷，其中超便宜1元美食項目中，麥當勞蛋捲冰淇淋只要1元；原價64元的六塊雞塊則可用18元吃得到，比買一送一更划算；而本次也最新派出人氣蘋果派參與活動，單點35元如今8元即可吃得到。
除了麥當勞，Mister Donut原味甜甜圈、萊爾富養樂多、蝦皮店到店的曼陀珠葡萄也下殺至1元，以上4/18活動優惠共有14個時段，包含00:00、00:30、01:00、01:30、02:00、10:00、12:00、12:30、13:00、18:00、20:00、22:00、23:00、23:30，數量有限、售完為止，設好鬧鐘準沒錯。
另外，Klook「夏特賣」活動也一口氣集結超過30品牌祭促銷，即買即用之餘，配合活動截至4/18 23:59還加碼輸入優惠碼「Food150」滿1500再折150元，王品集團全系列、漢來海港自助餐廳、爭鮮、哈根達斯、勝博殿等統統適用，數量有限，以結帳先後順序為主。
王品集團全系列、漢來海港自助餐廳、爭鮮、哈根達斯、勝博殿...等
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