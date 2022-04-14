北部粽來了！5大「台北飯店肉粽早鳥懶人包」最高77折，還有頂級龍蝦鮑魚粽快衝

再不到兩個月就是端午節了，各家飯店搶先祭出「早鳥肉粽」禮盒訂購方案，最高享有77折優惠，還有像是凱撒飯店只要購買禮盒就送時尚保冷托特包等贈品。UDN小編特地整理5家星級飯店的肉粽早鳥優惠，一起來看看吧！

台北凱達大飯店

台北凱達大飯店所屬的凱撒飯店連鎖集團，幾乎年年都會推出肉粽禮盒，今年號稱有別於各大飯店單獨推出傳統粽或冰粽，首推「冰火雙享端午禮盒」，把二種人氣粽子放在同組端午禮盒內，一次滿足全家大小的願望。包含像是極品虎掌帝王粽、招牌蛋黃鮮肉粽、紅藜松露蔬福粽與經典湖州相思豆沙粽等都有。另外外皮冰涼、口感Q彈的冰粽則有「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」等口味。原價一盒8顆粽子要價1280元，即日起至4月30日訂購享有早鳥約77折990元，並贈送超時尚保冷托特包。素食者也有推出限量蔬福雙享禮盒喔。

官網：https://www.caesarmetro.com

圖／台北凱達大飯店官網

圖／台北凱達大飯店官網

天成飯店集團

台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館所屬的天成飯店集團抓準端午商機，結合傳統與創新推出六款風味獨具的精緻珍粽（每盒售價999元），除了有從年年熱銷的寧式東坡肉御粽、極品鮮鮑荷香粽、粵式富貴裹蒸粽及廣式雙臘猴菇粽外，還有創意養生的金瓜嫩雞栗子粽及紅藜北菇素香粽。從4月18日至6月3日開放訂購，若5月13日前訂購並付清全額，還享9折早鳥優惠喔。

官網：https://www.cosmos-hotel.com.tw

圖／天成大飯店官網

台北美福大飯店

台北美福大飯店為了吸引顧客消費，特地推出頂級和牛叉燒梅菜粽與XO醬鮑魚海鮮粽，並搭配人氣款經典北部粽、養生菌菇素粽與紫米蓮子豆沙粽。若是5月20日前訂購享有禮盒早鳥81折、單顆則為85折優惠。另外凡購買禮盒或單筆消費滿NT$1,600，即可享紅油胡麻堅果醬或美福拌拌麵優惠加購價NT$399，亦直接贈送時尚保冷袋。

官網：https://www.grandmayfull.com/

圖／台北美福大飯店官網

圖／台北美福大飯店官網

台北遠東香格里拉飯店

為了歡慶端午節，台北遠東香格里拉飯店推出8款由香宮和上海醉月樓廚藝團隊打造的肉粽，像是2021年媒體評比素粽冠軍的五穀米牛肚菌素粽、正宗廣式裹蒸粽與加入了6頭紅燒鮑魚、虎掌及蹄筋等珍貴食材的傳統廣式裹蒸粽。另外也設計三暖保鮮禮袋，送禮自用兩相宜，現在5月20日前預購可享85折優惠。

官網：http://www.shangri-la.com

圖／台北遠東香格里拉國際飯店官網

圖／台北遠東香格里拉國際飯店官網

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店這回應戰端午街，推出頂級超狂「龍王極品鮑魚粽」（一組2,180元），嚴選半斤東南亞活龍蝦、彈牙鮑魚、鮮美干貝等頂級餡料豪華地包覆糯米，並萃取精華融入肉粽裡面，每一口都是海鮮豐富的滋味。另外2021年人氣寶島風味粽禮組，六福客棧與花蓮市農會再次攜手合作，再推出三款洄瀾風味經典粽禮，選用的米種為花蓮富里鄉有機栽種的銀川白糯米與來自光復鄉擁有「部落寶石」美名的紅黑糯，口感Q彈清香。現在即日起至4月30日前訂購付款可享9折早鳥優喔。

官網：http://restaurants.courtyardtaipei.com.tw

圖／台北六福萬怡酒店官網

圖／台北六福萬怡酒店官網

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