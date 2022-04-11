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海底撈5大隱藏版吃法！芋泥銀絲卷、炸撈麵一吃上癮　沾煉乳或辣粉都銷魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@twoboysfoods授權
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連鎖品牌「海底撈」憑藉火鍋美食及特色服務成為許多人聚餐的心頭好，除了川劇變臉、免費美甲、浮誇慶生等為一大亮點，還有許多美食饕客發現了創意吃法，今年陸續於IG曝光後高討論度。而部落客兩個男孩日常食記近期在台南南紡店特別集結了5大「隱藏版銷魂級美味」，讓網友紛紛表示躍躍一試，但提醒大家並非每家門市都能吃到，以各家店員為準，也可照著指引自己點餐DIY，嘗鮮新品味。

芋泥銀絲卷：清水、芋頭、銀絲卷

圖／IG@twoboysfoods授權
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菜單上找不到的「芋泥銀絲卷」收穫粉絲一片好評，部落客分享，只要點一鍋清水、一份根莖芋頭、一份銀絲卷，煮熟芋頭後壓碎成綿密的芋泥，再與煉乳均勻攪拌，最後塞入酥炸銀絲卷，即可品嚐絕妙美味，加點花生粉味道更升級。

炸撈麵

圖／IG@twoboysfoods授權
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酥脆的「炸撈麵」吸引網友熱議，為海底撈南紡店的招待菜，現吃有餅乾口感，推薦可隨喜好沾煉乳、辣粉或糖粉，不同風味一吃上癮。

腐皮蝦滑：海鮮腐皮、招牌蝦滑

圖／IG@twoboysfoods授權
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這款「腐皮蝦滑」將熟悉的招牌蝦滑包入海鮮腐皮內，煮熟後的脆皮配Q彈蝦滑十分涮嘴，兩個男孩日常食記推薦可搭配燕麥或麻辣鍋底，沾上滑丸醬油更為鹹香入味。

花枝蝦滑丸：花枝漿、招牌蝦滑

圖／IG@twoboysfoods授權
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蝦滑還有另一款吃法，只要將花枝漿、招牌蝦滑混入蔥花和蒜末，輕鬆完成的花枝蝦滑丸口感及風味更佳。

奶昔：可爾必思、香草冰淇淋

圖／IG@twoboysfoods授權
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除了甜點和火鍋料，來杯可爾必思配上一球香甜的香草冰淇淋，用兩款食材即可搞定海底撈奶昔，甜蜜組合配火鍋療癒指數爆棚。

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