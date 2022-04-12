蝦蝦山吃好吃滿！ 內湖人氣「四川龍府」麻辣鍋　壽星優惠幾歲就送幾隻蝦超過癮

捷運葫洲站麻辣火鍋/壽星聚餐餐廳推薦！！四川龍府是內湖頗具知名度的川味麻辣火鍋專賣店，店內除了四川道地麻辣湯底、酸菜白肉鍋之外，還有許多特色川菜熟食表現都不錯。最受歡迎的當然就是需要提前預訂的壽星優惠，不用當天只要當月壽星出示證件就可享幾歲就送幾隻蝦真的非常划算，我們這天一個不小心就是蝦蝦吃到飽的概念，下次家中長輩生日就要再來這裡吃一波啦！！！

四川龍府

電話：0226305282

地址：114台北市內湖區民權東路六段286號

營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00

FB粉絲團

◾️ 用餐時間2小時

◾️ 每人低消$300，服務費5%另計，現金付款不收服務費,120公分以下孩童不收費。

◾️ 每人鍋底費$128(湯頭鍋底料免費續加)，鴛鴦鍋每桌加收$150

四川龍府位於民權東路六段上，距離捷運葫洲站不遠，從2號出口出來步行3分鐘左右就會看到超霸氣的木船。

忽然想起多年前在桂林搭船遊漓江的情景，實在是太有中式風情啦！

餐廳總共有兩層樓，小菲造訪的這天地下室整在整修中，所以就沒有特別走到樓下拍照，一樓座位以四人和六人桌為主。

雕花窗櫺搭配大紅燈籠高高掛，用餐空間設計滿滿的中式風情。

晚上來用餐真的超有氣氛啊！！！

充滿特色的餐廳總是不乏明星造訪，食尚玩家也有特別來採訪過喔！！

醬料碟和杯盤都為自取，在這裡用餐會加收5%的服務費,但如果選擇現金付款就可不用付，所以大家記得多帶點摳摳來吃飯喔。

內用就可享有白飯無限續加，一旁還有老壇醬油/腐乳醬/四川豆瓣等三種醬料可搭配火鍋。

擺放湯勺筷子的容器特別精選石刻雕花材質，相當有質感。

四川龍府總共有四川麻辣/酸菜白肉/皮蛋香菜/香醇牛奶等四種鍋底，鍋底費一人$128，若選擇鴛鴦鍋每桌會額外加收$150。

鴛鴦鍋的鍋子超級霸氣，把手部分特別做成龍頭造型，怎麼頓時有種在看小當家的感覺，哈哈哈。

我們這次挑選了最受歡迎的四川麻辣/酸菜白肉鍋。

四川麻辣鍋的湯頭選用四川貢椒/頂級青花椒二荆條/新鮮朝天椒搭配四川知名郫縣辣豆瓣熬製而成，喝起來順口，帶椒麻香卻不刺喉，辣度有大中小三種等級可自行選擇。

小菲這次選了小辣，是我可以接受的辣度，不管搭配肉片或是火鍋料都很涮嘴，裡面有可無限續加的鴨血和嫩豆腐，兩種都很滑嫩可口非常好吃。

酸菜白肉鍋一樣也有豆腐和鴨血，另外還有滿滿的酸白菜和豬五花，這一鍋只要煮滾就可以馬上開吃，湯頭酸香可口，所有的食材在這鍋煮過也就非常夠味不用額外沾醬了呢！

搭配麻辣火鍋一定要有的烏梅汁 $128

超大壺的烏梅汁覺得划算，而且酸酸甜甜的很解膩，就是麻辣鍋的好朋友來著！

在等待火鍋煮滾的時候，熱菜就會先陸續上桌，完全不怕餓肚子(笑)

金沙芋泥丸 $198

這道可說是店內人氣炸物第一名，炸到外酥內鬆軟的芋泥丸咬下去會爆漿，所以可要小心燙口。

綿密的芋泥餡裡還包著濃郁鹹蛋黃嫌鹹甜甜的相當美味，即使放涼了也不會膩口，相當推薦！

日本鮮蝦天婦羅 $198

這道是球哥最愛，日本進口的鮮蝦天婦羅炸到表面金黃微焦香。

頗具厚度的天婦羅口感紮實彈牙且鮮美無比，帶小朋友來用餐直接先點一份就對了！

四川燃麵

這道也是來自四川宜賓的傳統小吃，會稱作"燃"麵是因為麵條在製作過程中不加一滴水，且用油來取代，其生麵條點火即可燃燒，所以叫做燃麵，四川燃麵可以選擇搭配嫩牛肉或是鹹豬肉。

除了肉片之外還會有炸到酥香的切片地瓜相當特別，燃麵吃起來又麻又香、滑順涮嘴，讓人忍不住一口接一口吃到見底。

蟹黃豆腐煲 $418

如果想要選一道下飯菜但又不敢吃辣，那這道就是最好的選擇啦！！！而且這容器居然是功夫熊貓也太可愛~~~一上桌耳朵旁馬上響起BGM，哈哈哈哈。

選用鹹蛋黃和蟹肉大火快炒，滑嫩豆腐澆淋在熱騰騰的白飯畫面超邪惡，看到都忍不住馬上多扒兩口飯才過癮。

滑牛肉 $298

招牌滑牛肉有分原味、麻辣和沙茶三種口味。

小菲推薦第一次造訪當然是選原味就好，這樣才能搭配兩種鍋底一起享用。

新鮮手切牛肉直接放到鍋中簡單涮個幾秒即可起鍋。

肉質夠新鮮就是不一樣，入口嫩度破表之外還帶點彈牙感。

涮個幾片放在可免費續加的白飯上那真的是太超過了，即使在寫文的現在也是邊打字邊流口水啊。

四川龍府的麻辣湯底真的很夠味，基本上食材放下去煮就不用再另外沾醬，但如果你真的吃很重口味～還是可以自行搭配三種不同醬汁來做變化喔！

活菌松阪豬 $408

除了滑牛肉絕對是必點之外，喜歡吃豬肉的也很推薦點這道松阪豬。

直接把松阪豬擺盤成玫瑰花造型是否太犯規！！！！

松阪豬是豬肉中小菲最愛的一個部位，油脂適中吃起來還會有獨特的脆彈口感，吃多也不會覺得膩口，而且夠鮮甜沒有惱人的豬騷味，放在酸菜白肉鍋裡煮也非常合拍呢！！！

豆腐千張紙 $108

這個真的超特別的，小菲有把它整張打開來看，幾乎就是半張A4紙的大小了！！

超級薄透的豆腐千張厚度大約就是只有0.05公分，如果不是早知道這是豆腐製品，可能會有些長輩覺得很奇怪為什麼吃火鍋還要吃紙。

薄可透光的豆腐千張只要下鍋輕涮幾次就可起鍋，很多人都會把它當作減醣聖品，吃了有飽足感又不會有負擔，就跟豆皮一樣吃起來帶有彈性，當然！搭配麻辣湯底會更夠味喔～

高麗菜 $108

肉肉吃多了當然要來點青菜均衡一下，將近三分之一顆的高麗菜脆口又鮮甜。

牛肉起司爆漿丸 $138(右)／明太子起司丸 $128(左)

店內人氣火鍋料非這兩款莫屬

彈牙的牛肉丸趁熱咬下裡面包著滿滿起司，在嘴裡還可以牽絲拉長好邪惡，牛肉味很足起司也夠濃郁～小菲在別家火鍋店還沒吃過這麼厲害的火鍋料。

明太子起司丸也是誠意滿滿的一品，裡面的爆餡明太子吃起來有著逼逼啵啵的口感，帶點鹹香又有些許辣度真是好滋味。

本日重頭戲上桌，好大一份的壽星生日蝦看了就開心，奇怪明明跟服務生說我18歲，怎麼給我送40隻上來呢～太過分了喔。

這邊也跟大家說明一下生日優惠的規定

▪ 請提前一天訂餐

▪ 不需當日，只要當月就可以來慶生

▪ 訂位時請提前告知壽星歲數

▪ 用餐當天請壽星提前出示身分證以供核對資料

▪ 同組貴賓派出一位最資深的壽星當代表兌換哦

▪ 用餐方式為每人低消$400，但是參加壽星蝦活動需整桌消費達$1300以上，並符合人頭低消，例如：5人就需$2000以此類推

▪ 壽星活動滿1300一位壽星、2600兩位壽星，以此類推

▪ 每日限5組壽星蝦活動

不得不說看到這蝦蝦小山真的蠻過癮的，而且蝦子都很新鮮，我覺得一人吃個十幾隻就飽了，之前看店家粉絲團，居然還有87歲的壽星來慶生，那真的是蝦蝦塔了啊！！！！

飯後甜點是店家招待的四川冰粉，這個小菲還是第一次吃，冰粉是四川重慶一帶的特色小點，就像我們的愛玉一樣也是手搓製作而成。

吃起來有如果凍一般ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的又很滑口，店家搭配二砂糖水再加入山楂、花生碎等，吃起來解膩又消暑,意外的很好吃呢！！！

簡單分享這間內湖的人氣四川麻辣鍋，氣氛好食材又新鮮，難怪用餐時段總是人潮滿滿，超狂壽星優惠可以蝦蝦吃好吃滿也相當划算，記得一定要提前預訂喔！！！

四川龍府

電話：0226305282

地址：114台北市內湖區民權東路六段286號

營業時間：12:00–15:00、17:00–22:00

FB粉絲團

◾️ 用餐時間2小時

◾️ 每人低消$300，服務費5%另計，現金付款不收服務費,120公分以下孩童不收費。

◾️ 每人鍋底費$128(湯頭鍋底料免費續加)，鴛鴦鍋每桌加收$150

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」