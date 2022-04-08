典華雅聚「40道港點吃到飽」14天快閃！吃就送鮑魚燉雞盅＋哈根達斯
知名粵港烤鴨餐廳「典華雅聚」隆重推出吃到飽14天快閃優惠了！從招牌精選粵菜再到各式港點燒臘，40道料理統統都有，現在下訂還有原價減免300元優惠快衝！
「典華雅聚」此回推出的「粵菜港點吃到飽」4月快閃優惠活動，從即日起至4月28日的週一至週四午晚餐，皆能享有原價每人1099元現在優惠799元（10%服務費另計）的吃到飽價格，直接爽吃像是燒臘三拼、明太子鮮蝦握壽司、鮮蝦腐皮捲、櫻花蝦廣東炒飯、蜜汁叉燒酥、蠔汁鳳爪皇、五香芋頭糕、烏金流沙包與干貝燒賣等40道料理，甚至還有湯品。若想品嘗雅聚烤鴨，也可以另外提前預訂喔。
值得一提的是目前典華雅聚在台北有士林店與新莊店，皆可開放訂位享有此優惠，現在預訂於用餐時，還能獲得免費鮑魚燉雞盅與Häagen-Dazs冰淇淋等限定好康喔。餐廳也特別表示，座位都是分開專屬的用餐區域，讓顧客能吃得安心，快揪團搶吃一波囉。
典華雅聚
士林雅聚地址：台北市士林區福華路114號
新莊雅聚地址：新北市新莊區中央路469號2樓
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