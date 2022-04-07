台灣奪亞洲第二！全球「百大最佳餐廳」出爐，台灣這家進軍前30名

台灣上榜了！日前國際旅遊指南「TasteAtlas」公佈了「百大最佳餐廳」，已經成為國際美食品牌的「鼎泰豐」打敗世界各家好手，入選百大最佳餐廳中的第28名，專注於小籠包與各式傳統美食的鼎泰豐，獲獎實至名歸！

圖／Din Tai Fung 鼎泰豐 (Bellevue Square)臉書粉專

「TasteAtlas」其實是2018年創立的國際旅遊指南，在網站上搜集了全球超過10,000道佳餚、9000家餐廳，並透過互動式功能打造全球美食地圖。日前也推出了全球百大美食評比，評選標準考量了餐廳壽命、美食旅遊評論家推薦、Google評論與菜色受歡迎程度等，最終進行了綜合積分累計與排序。而台灣鼎泰豐在「百大最佳傳統餐廳（100 Greatest Traditional Restaurants）」排行榜中獲得了78.3分的高分，獲選第28名，也是亞洲第2名（第一名為日本的Tofuya Ukai）。

台灣鼎泰豐榮獲「百大最佳傳統餐廳（100 GreatestTraditional Restaurants）」第28名。 圖／tasteatlas官網

圖／Din Tai Fung 鼎泰豐 (Bellevue Square)臉書粉專

1958年創立的鼎泰豐，從原本只是一家在台北市信義區的小籠包店，1996年進軍日本獲得廣大迴響後，再陸續於世界各地展店，目前在日本、美國、中國、香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、馬來西亞、澳洲、阿拉伯聯合大公國、菲律賓與英國等國家，總共設立超過160家分店，成為台灣少有的國際美食品牌。主打餐點包含招牌小籠包、酸辣湯、排骨炒飯、擔擔麵、紅油抄手與各式湯品等。

圖／Din Tai Fung 鼎泰豐 (Bellevue Square)臉書粉專

關於鼎泰豐美食評論家的評比說明 圖／tasteatlas官網

至於大家可能會好奇的前十名，美國佔了三個席次（第十、第九與第三）、羅馬尼亞位居第八、日本則佔據第七、匈牙利位居第六、賽爾維亞第五與墨西哥第四，而前三名餐廳分別為第三名的Commander's Palace（美國）、第二名的Da Enzo Al 29（義大利）與冠軍寶座Cafe' Imperial（捷克）。更多名單請上TasteAtlas官網查詢，不妨未來出國旅遊時可前往這些全球百大美食餐廳嘗鮮看看囉。

捷克Cafe Imperial獲選「百大最佳傳統餐廳」中的冠軍寶座。 圖／Cafe Imperial官網

捷克Cafe Imperial的美味佳餚。 圖／Cafe Imperial官網

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