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伯朗咖啡館「咖啡、套餐買一送一」等你揪人吃！期間限定「抹茶蒙布朗蛋糕」別錯過

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網、MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館粉專
圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館粉專

過完4月連假好失落？MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館用滿滿折扣為大家打氣，到月底前，咖啡豆、濾掛、沖泡等系列商品，以及平日午間、晚間指定套餐，都有買一送一的優惠，不管是享受咖啡時光，還是咖啡迷想要囤貨，都別錯過這次機會！

圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網
圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網

圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網
圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網

這次推出買一送一優惠的品項包含咖啡豆、濾掛咖啡、沖泡即溶咖啡等，同系列不同規格可混搭；平日到有提供午、晚餐的門市用餐，更有三項美味餐點(半熟蛋肉醬義大利麵、半熟蛋醬燒牛肉丼飯、義式蔬丸子義大利麵)也是買一送一；另外，4月22日為世界地球日，在4/18~4/22這5天截圖分享，飲品也買一送一唷！

午餐活動供應時段：11:00〜14:00

晚餐活動供應時段：17:00〜當日閉店前1.5小時

圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網
圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官網

抹茶季陸續開跑，伯朗咖啡館也不忘跟上這波鮮綠腳步，推出了本月限定的抹茶蒙布朗蛋糕，綿密栗子醬與抹茶蛋糕完美結合，入口甜而不膩，尤其蛋糕大小還是迷你的4吋，不管是一個人想來個小小奢華感的下午茶，或是兩個人一起分享，都是剛剛好的大小，再搭配一杯拿鐵或無糖美式咖啡，幸福的滋味再上一層！4/10前蛋糕嚐鮮價270元，若搭配任2杯100元飲品，優惠價388元，喜歡抹茶與栗子口味的粉絲記得列入購買清單裡。

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