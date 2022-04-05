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獨／國軍形象再出包 少將指揮官偕妻酒聚後疑毆警

不只馬辣有！人氣麻辣鍋「草莓吃到飽」免費升級，60款食材任吃、月見和牛飯太銷魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@money9992授權
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草莓控要把握！馬辣集團旗下「馬辣」、「新馬辣」每逢推出草莓季都備受鐵粉喜愛，同樣能爽嗑草莓的399下午茶吃到飽則截至4/15。除了這兩家品牌，其實另一家人氣「巴適經典麻辣鍋」也是不少饕客的心頭好，不僅有頂級和牛、天使紅蝦等澎湃肉品與海鮮，期間限定也有草莓吃到飽，讓大家一盤接一盤開吃。

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來自澎湖的「巴適經典麻辣鍋」目前於台北、林口、桃園、竹北也有分店，農曆新年後登場的草莓季免費升級草莓無限嗑，單吃、沾煉乳或是搭配冰淇淋都滿足。若來不及跟上草莓季，巴適也主打多款和牛、牛舌、A級松阪豬、螃蟹、天使紅蝦、野生大海蝦任吃，超大雞佛亦是許多人朝聖亮點，超過60款食材輕鬆吃回本，當月壽星還另享神仙牛不加價吃到飽。

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美食部落客花露露也激推，可在自助區DIY月見和牛飯，白飯淋上肉燥再加顆生蛋黃，爆漿滋味超銷魂。飲品提供唐寧Twinings茶包，也有珍珠奶茶、生啤酒等，加上哈根達斯、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋與甜點，大胃王也能飽到天靈蓋。平日午餐每成人738元，平日晚餐及例假日則為838元，提醒大家草莓季供應情況以現場為準，為免撲空記得先致電官方詢問囉！

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草莓季 吃到飽 火鍋 人氣美食

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