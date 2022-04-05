不只馬辣有！人氣麻辣鍋「草莓吃到飽」免費升級，60款食材任吃、月見和牛飯太銷魂
草莓控要把握！馬辣集團旗下「馬辣」、「新馬辣」每逢推出草莓季都備受鐵粉喜愛，同樣能爽嗑草莓的399下午茶吃到飽則截至4/15。除了這兩家品牌，其實另一家人氣「巴適經典麻辣鍋」也是不少饕客的心頭好，不僅有頂級和牛、天使紅蝦等澎湃肉品與海鮮，期間限定也有草莓吃到飽，讓大家一盤接一盤開吃。
來自澎湖的「巴適經典麻辣鍋」目前於台北、林口、桃園、竹北也有分店，農曆新年後登場的草莓季免費升級草莓無限嗑，單吃、沾煉乳或是搭配冰淇淋都滿足。若來不及跟上草莓季，巴適也主打多款和牛、牛舌、A級松阪豬、螃蟹、天使紅蝦、野生大海蝦任吃，超大雞佛亦是許多人朝聖亮點，超過60款食材輕鬆吃回本，當月壽星還另享神仙牛不加價吃到飽。
美食部落客花露露也激推，可在自助區DIY月見和牛飯，白飯淋上肉燥再加顆生蛋黃，爆漿滋味超銷魂。飲品提供唐寧Twinings茶包，也有珍珠奶茶、生啤酒等，加上哈根達斯、卡比索皇家俄羅斯冰淇淋與甜點，大胃王也能飽到天靈蓋。平日午餐每成人738元，平日晚餐及例假日則為838元，提醒大家草莓季供應情況以現場為準，為免撲空記得先致電官方詢問囉！
延伸閱讀：
．最後一次180元！頂呱呱要變貴了 「一斤雞優惠」緊急加開3天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言