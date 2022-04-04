肯德基買1送1！把握連假5大速食「買1送1」優惠，麥當勞、21風味館外帶外送都適用

兒童清明連假邁入第三天，各大業者紛紛推出系列優惠力拚吸客，今天為大家盤點5大速食品牌「買一送一」限時優惠，其中也包含連假專屬的肯德基買一送一、21風味館，不論是內用、外帶、外送都適用，粉絲別錯過。

肯德基

圖／肯德基官網

即日起至4/5，凡至全台門市購買4塊上校雞塊、香酥脆薯、香酥洋蔥圈、雙色旋轉QQ球，即享買一送一優惠，不限內用、外帶及外送，在家也能獨享兩份點心。而品牌PK雙饗卡App扭蛋抽獎活動持續進行中，中獎率100%截至4/11天天都能玩，爽領優惠券還能抽大獎。

21風味館

圖／21世紀提供

除了截至4/12的買2人烤半雞分享餐送烤半雞，品牌再度加碼連假專屬優惠，截至4/5只要訂購「香脆炸雞桶餐」享優惠399元，還能額外獲得價值85元的「香酥雞軟骨」乙份。香脆炸雞桶餐包含香脆炸雞6塊、大杯蜂蜜綠茶2杯，加上附贈的雞軟骨，一吃超上癮，促銷活動採用foodmo美食外送平台也適用。

麥當勞

圖／麥當勞提供

麥當勞10塊麥克雞塊買一送一好康截至4/19，活動期間使用歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「10NUG」即可免出門爽嗑一波。另有買「雙倍OREO冰炫風」加送一包「Mini OREO」，全台限量50萬包、贈完為止。

漢堡王

圖／漢堡王提供。

漢堡王最新優惠券4月開跑，大家可憑券享42種組合的促銷，其中買一送一欄位有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、中綠茶、薯條、辣薯球，最高現省99元，活動至5/29。

頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱「春暖花開」電子優惠券活動截至4/15，活動期間出示畫面即享5款人氣點心同品項買一送一優惠，包含地瓜條、雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品，每人限購一組。另外，頂呱呱也加碼「一斤雞」收假優惠，4/6至4/8再推180元特價，外送則為220元，讓炸雞控從連假吃到開工。

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