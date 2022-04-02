最後一次180元！頂呱呱「一斤雞優惠」緊急加開3天，超夯肉肉特價錯過不再
肉肉控開工要衝！台灣速食品牌頂呱呱「經典一斤雞」好康因180元吃得到600克肉塊而備受喜愛，3月底快閃回歸火速售罄，如今特別加開3天回饋顧客，但也順勢拋下震撼彈，預告將會是最後一回以熟悉的優惠價格販售，算是好消息伴隨壞消息一次來。
頂呱呱「經典一斤雞」每份秤重600克，讓大家每口都是療癒炸雞，日前久違登場的180元促銷也吸引大批鐵粉朝聖，並哀嚎因完售速度太快而撲空。如今品牌宣佈即將於4/6至4/8緊急加開3天，採全天候供應，活動期間只要至全台門市現場購買即享180元優惠，Uber Eats外送平台也照樣有220元特價，待在家免排隊也能一解嘴饞。
然而官方也表示，此次恐怕為最後一波提供180元的販售價格，代表未來一斤雞優惠預計漲價，肉肉控快趁著價格提高前開吃吧。提醒大家每人限購2份，活動無法與會員卡、抵用券與其他優惠併用，若出現不可抗力或原物料短缺等因素將以等值商品替代。
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