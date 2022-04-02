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連假快閃3天！千葉火鍋1大2小「5折」吃到飽　日香生吐司買一送一倒數

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／品牌提供
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冷天半價吃火鍋更划算！4月連假邁入第一天，各大業者的限時活動都已開跑，其中連鎖吃到飽品牌千葉火鍋就推出了快閃3天的「5折」優惠，只要大人攜帶小朋友造訪用餐，即可有2名小孩享半價優惠，最低50元開吃，銅板價就能帶孩子放電！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／千葉餐飲提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／千葉餐飲提供

「千葉火鍋」主打親民價即享超過200款食材無限任吃，而即日起至4/4為止至全台千葉火鍋門市，成人凡到店即可搭配兩位用餐的小朋友5折價位，其中小朋友未滿2歲免費、2至5歲原價100元打折後為50元、6至10歲折扣後為161元，連假出遊也能半價家庭聚餐。提醒大家優惠無法併用，且新千葉火鍋-西門町店不參與活動。

圖／千葉餐飲提供
圖／千葉餐飲提供

另外，千葉火鍋竹北店也獨家免費升級螃蟹大餐，截至4/30凡到店即可在餐檯任取澎湃海鮮，雙人用餐還有第二人65折，不分平假日輕鬆吃，惟平日午餐不適用。

圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

而Niko bakery日香高級吐司專門店亦有好消息，為歡慶共同創辦人武子靖榮獲第11屆路易樂斯福世界盃麵包大賽團體冠軍，截至4/3只要至門市購買任一口味生吐司或是官網預訂自取常溫生吐司，即可免費領取多一顆「元氣生吐司」，買一送一超難得。提醒大家每人每天最多贈送兩顆，數量有限，贈完為止。

除了快閃限定活動，台北凱達大飯店、板橋凱撒大飯店、豐FOOD．海陸百匯等Buffet品牌都各有整個4月「兒童免費」的專屬好康，順勢延長了大家的連假福利，家長們別錯過啦！

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