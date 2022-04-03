小茶栽堂「黑烏龍茶巧克力霜淇淋」買1送1、穗科烏龍麵「一禾堂冰淇淋」免費吃！4月最狂優惠

整個4月盡享質感系品牌優惠！以台灣好茶為出發的「小茶栽堂」最新打造特濃級「黑烏龍巧克力霜淇淋」，截至4月底都能獨享買一送一開吃；「穗科手打烏龍麵」為歡慶10週年也推出限定黃金新品及一系列回饋促銷，其中即日起至4/30若消費滿500元，即可獲得一份超值招待券，包含可以免費兌換一禾堂冰淇淋、穗科200元折價券，吃美食收好康別錯過。

小茶栽堂：霜淇淋買一送一、茶葉禮盒85折

圖／編輯葉穎樂攝

以茶禮盒、茶餅乾備受喜愛的小茶栽堂，近年也陸續研發典雅風格的茶霜淇淋。今年品牌帶著鐵粉喜愛的「黑烏龍茶巧克力霜淇淋」回歸，以榮獲食品界米其林三星獎的黑烏龍茶為基底，融入巧克力霜淇淋，並升級增量30%的茶品，能夠嘗到更濃郁的茶味，每口能吃到磨成粉的黑烏龍茶，完全不怕甜膩。

圖／編輯葉穎樂攝

而即日起只要至永康旗艦店，即可享霜淇淋買一送一優惠，原價150元如今每人75元即可開吃，連假結束也能繼續大啖5折冰品。不僅如此，即日起至門市若購買輕巧盒或古典罐規格的茶品，單件即可享有85折優惠，送禮或自用都方便，宅在家也能透過官網訂購同享優惠，免出門快樂收貨。

穗科手打烏龍麵：10週年抽獎、優惠券&一禾堂霜淇淋滿額送

圖／穗科手打烏龍麵提供

稻荷餐飲旗下日式品牌「穗科手打烏龍麵」成功迎來開店10週年，為回饋粉絲特別推出長達一個月的優惠活動。即日起至4/17凡到店消費滿880元，即可全單9折；4/18至4/30若消費滿1000元以上，則能免費抽獎乙次，最高大獎可下殺1折優惠，幫聚餐大省特省。不僅如此，即日起只要消費滿500元，即可直接獲得招待券，爽領一禾堂冰淇淋免費兌換券、穗科兩張50元與一張100元的折價券，除了打折還能加碼開吃一禾堂夢幻冰品超療癒。

圖／穗科手打烏龍麵提供

不僅如此，品牌特別在4月新推兩款黃金十週年限定冷烏龍麵，首波「琥珀金黃湯烏龍」即日起供應至4/17，嚴選穗科原味上湯，搭配金黃果實柑橘、日式杏鮑菇及現場手打烏龍麵，每口都是經典；4/18起則由「幻白金麟湯烏龍」接力，主推以柑橘果香混搭獨家湯底，柔白與金黃色澤更是打卡神器，販售至4/30，想嘗鮮可要筆記下時間啦。

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