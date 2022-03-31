免費布丁 Buffet、哈根達斯無限吃！ 兒童節連假「飯店餐廳」超值優惠 孩子放風爸媽吃得輕鬆

4月份兒童最開心！ 爸媽們還在為計畫上哪兒放風傷腦筋嗎？趁著兒童節連假幫大家整理「飯店餐廳」超值優惠，還有簡單走到門市就能領取的量販店好康，正好為這物價飆漲時期，帶來優惠吃好料、放風溜孩的小確幸，連假就帶著家裡寶貝們衝了！

家樂福

4/4兒童節當天，12歲以下兒童只要憑身分證明文件，以及家樂福當日不限發票或購買憑證，至量販門市服務中心領取統一布丁100克1個，每店限量240個送完為止；超市店則可至收銀台領取養樂多300 light 100毫升1瓶，每店限量120瓶送完為止。

圖／家樂福提供

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒Checkers自助餐廳推4月份「小手拉大手」活動，至4/30前，凡小學四年級以下(含四年級亦即10歲，需出示健保卡)，由成人陪同點用午/晚餐，小朋友可享「免費用餐一客」。

圖／板橋凱撒大飯店官網

台北晶華

台北晶華酒店4/1~4/17連續3個周末推出「晶華親子郵輪．尋蛋獵遊航程」優惠，專案兩人成行、加碼贈送兩位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐6,980元起，為小小貴賓們量身打造「VIK（very important kid）通行證」，住宿期間可無限次數至柏麗廳取用Häagen-Dazs冰淇淋，並於大廳的夢幻甜品車盡情享受各式甜品，小朋友們還會收到一份「麗晶精品獵蛋行動」卡，成功尋獲6張貼紙則可兌換專屬禮品。

圖／晶華酒店提供

台北凱達大飯店

台北凱達百宴自助餐廳在4月份推出「有福童饗」兒童月活動，專案免費招待兒童用餐，凡12歲以下之兒童，由一位全額付費的家長或親友(成人)陪同點用午/晚餐，即可享免費用餐，平日午餐一大一小935元(原價1,402元)，假日午晚餐一大一小1,155元(原價1,732元)，相當於67折。

圖／凱達大飯店臉書專頁

台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓至4/30推出「起司節狂饗曲」，全日自助餐廳Market Flavor悅．市集餐檯除了各國美食，加碼超過10款起司饗宴，活動期間不分平假日餐期，2人同行1人半價。

圖／台北新板希爾頓提供

台北國泰萬怡酒店

台北國泰萬怡酒店規劃「MJ童趣饗樂季」，至4/30止，十歲以下小賓客至MJ Kitchen用餐全部免費，十一至十二歲則享原價半價之優惠，最高可省704元，活動期間全館餐飲消費累計滿3500元，憑三、四月發票即可為一位十歲以下孩童登記免費參加每周六「Mr.Sun劇團」美語戲劇體驗一堂，每堂限十位，額滿為止。而陪同到場的爸媽則可於MJ Kitchen免費享受周末自助下午茶一客。

圖／台北國泰萬怡提供

台北花園大酒店

台北花園大酒店4/3~4/5推出「兒童節親子派對」專案，大人及12歲以上孩童每位1,200元+10％，4至11歲孩童每位600元+10％，3歲以下孩童不含餐每位300元+10％，專案包含星級飯店自助式饗宴、無限樂園充氣城堡遊戲區及精彩DIY廚藝課程，由飯店主廚指導親子打造獨一無二的手作點心。

圖／台北花園提供

雲朗觀光集團

雲朗觀光集團4/1至4/5舉辦「雲朗童樂會」，集團旗下飯店君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、高雄、花蓮)、兆品酒店(台中、嘉義、礁溪)分別推出Happy Kid's Hour兒童歡樂吧、彩繪蛋、期間限定造型甜品等內容，除了各飯店餐廳預備的驚喜甜點外，翰品、兆品主打「點心加倍」的兒童歡樂吧，以及彩繪蛋DIY活動。雲品溫泉酒店有闖關遊戲、大富翁、折氣球、水槍大戰等，另推每日限量「4月兒童暢玩住房專案」，入住一泊二食，第一位兒童享半價入住優惠，再贈VIKids活動乙位，爸媽午茶乙份。

圖／雲朗觀光提供

豐FOOD．海陸百匯

吃到飽品牌「豐FOOD」推出兒童優惠，4月平日週一至週五140cm以下的小朋友用餐全都免費，每個小朋友還可獲得豐FOOD準備的兒童節禮物-限量版豐飽寶手拿氣球。

圖／豐FOOD海陸百匯提供

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