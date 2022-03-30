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100道海陸Buffet吃到飽「兒童全免費」！還有壽星當日0元與當月半價快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專

快幫小孩省荷包！4月絕對是兒童最開心的月份了，除了連假以外各式餐飲旅遊紛紛祭出兒童專屬優惠。這回海陸百匯Buffet吃到飽品牌「豐FOOD」推出4月全月平日兒童用餐0元優惠。4月壽星也享當日0元與當月半價優惠快衝！

圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專

位於捷運文湖線劍南路站附近的「豐FOOD」，號稱是新一代自助吃到飽百匯，擁有超過100道的異國料理任你吃，包含日式、中式、西式、泰式、港式與燒臘等，不僅如此，還有主打級的海鮮料理，當然也不會缺少甜點、現打果汁、啤酒與紅白酒暢飲等，且許多料理絕對是Pro級現點現做，搭配氣派裝潢，絕對是吃到飽控必去的餐廳之一。

圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
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圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
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現在因應兒童節的到來，從4月1日至4月29日，平日一到五兒童享有用餐「0元免費」（限制身高140公分以下，15至55元依身高另計服務費），另外，豐FOOD也推出了四月壽星優惠，只要憑身分證件，四人同行當日壽星直接零元，當月壽星也直接半價5折優惠喔。四月諸多好康優惠快揪團吃起來吧！

圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
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豐FOOD

電話：（02）8502-0555

地點：大直典華1F (捷運文湖線劍南路站2號出口，步行約30秒)

圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
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圖／豐FOOD-海陸百匯．多國料理臉書粉專
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