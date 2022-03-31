寒食吃潤餅推薦！ 精選7間「台中知名潤餅店」，清明節怎能少這味？

圖片來源：台中市政府

清明節吃潤餅在台灣已成為傳統習俗，除了因應寒食節的習俗，掃墓回來後便無時間烹煮餐食，遂將掃墓時的三牲五果和著餅來吃，流傳至今也成為清明節「潤餅」的由來。每次清明節總是期待家裡手作的潤餅，挑選自己喜愛的配料包裹進潤餅皮，一口咬下有夠滿足！不過偶爾總有無法自己親手做潤餅的時候，這時候來不妨來份老饕們都推薦的潤餅過過癮！





台中潤餅推薦

幸福潤餅

忠孝潤餅

粘全潤餅

潤餅王

游記潤餅

阿靜潤餅

捲一捲潤餅





幸福潤餅

從員林發跡的幸福潤餅，在台中市區也有多家分店，而這間位在一心市場周邊的幸福潤餅三民店，餅皮下包入老滷燉煮的三層肉丁，一咬下肉汁四溢、口齒留香，除了葷食之外也有販售素食的品項，料豐味美深受在地人的喜愛，一口咬下就有深深的幸福感！

圖片來源：台中市政府

幸福潤餅 三民店

店家地址：台中市北區三民路三段242-1號

營業時間：10:00-19:00(每周日公休)





忠孝潤餅

台中忠孝路觀光夜市屬常態型街道夜市，主要範圍在台中路至國光路之間的忠孝路，以「美食」聞名的忠孝夜市，堪稱是台中吃貨的聚集地！而忠孝潤餅就位在忠孝路觀光夜市內，多種類的用料在潤餅皮上層層疊起像小山丘般的餡料，以豐富美味餡料深受老饕們喜愛，一口咬下大讚實在太過癮啦！

圖片來源：台中市政府

忠孝潤餅

店家地址：台中市南區忠孝路(忠孝路觀光夜市內)





粘全潤餅

粘全潤餅是間位於熱河路上的潤餅專賣店，除了熱河路上的這間，在豐原也有分店，粘全潤餅的餡料非常豐富，潤餅皮內包裹著滿滿的高麗菜、筍子、蛋絲、菜脯、豆干與香菜等餡料，巨無霸的大小讓人超有飽足感！除了招牌潤餅外，現場還有販售多種湯品供選擇。

圖片來源：IG@eat_ting_food

圖片來源：IG@eat_ting_food

粘全潤餅

店家地址：台中市北屯區熱河路二段192-1號

營業時間：11:00-20:00





潤餅王

潤餅王在台中有兩間分店，一間位於西區的精誠商圈內，而這間北平店則位於北平路與青島東街交叉口，潤餅王的口味眾多滿足不同需求，潤餅裡頭包滿了蛋皮、菜脯、豆干、芹菜、香菜、肉燥、豆芽、胡蘿蔔、高麗菜、海苔粉、花生粉等配料，可以選擇自己喜歡的口味作為搭配，口味清爽又豐富，還有辣味提供給喜愛吃辣的饕客們享用喔！

圖片來源：IG@eat_together_eat

潤餅王北平店

店家地址：台中市北區北平路二段85-2號





游記潤餅

傳統來說清明節要吃潤餅，所以每到清明節前後各個潤餅店都擠滿了人潮，而第五市場這間游記潤餅則是平時就大排長龍，游記潤餅使用手工製作的潤餅皮，較特別的是在潤餅裡加入了蛋酥和豬排，餡料有高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、豬排、酸菜、豆干和花生粉等豐富配料，並且有多種口味可選，喜歡吃辣的饕客可以選擇辣味或是芥末口味的嘗鮮看看！

圖片來源：IG@mrs.dasmic

圖片來源：IG@mrs.dasmic

游記潤餅

店家地址：台中市西區樂群街60號

營業時間：10:00-18:30(售完為止)





阿靜潤餅

阿靜潤餅在台中有好幾間分店，是第二市場在地有名的20年老店，現在北屯的一點利市場裡也能吃到，阿靜潤餅有原味、芥末、辣味、瘦肉、低熱量、無糖等不同客製化的風味可以選擇，看著店員將各式各樣的料鋪滿整個潤餅皮，最後撒上花生粉再將餅皮包住，整個過程有夠療癒，份量十足一口咬下有夠過癮！

圖片來源：IG@sunny_eater

圖片來源：IG@sunny_eater

阿靜潤餅 新一點利店

店家地址：台中市北屯區遼寧路一段109號

營業時間：12:00-18:30





捲一捲潤餅

有別於一般的傳統的潤餅店，捲一捲潤餅的口味名稱十分逗趣，像是有芝為了有你、芥不了口、辣到發麻、蒜了吧等有趣的口味名稱，讓人點餐前還可以會心一笑！經典原味裡就含了豆乾、菜脯、肉鬆、蛋酥、菜酥、海苔、特調花生粉、高麗菜、豆芽菜及紅蘿蔔等豐富配料，清爽又無負擔的美味就在這！

圖片來源：IG@avonray_travel

圖片來源：IG@avonray_travel

捲一捲潤餅 黎明店

店家地址：台中市西屯區黎明路三段26號

營業時間：11:00-13:00/16:00-22:00(每周日公休)(手工限量餅皮，售完為止)





除了此篇介紹的潤餅專賣店外，台中市政府也幫大家整理了一份傳統市場及夜市「必吃潤餅」的推薦清單，供喜愛潤餅滋味的饕客們參考！

圖片來源：台中市政府





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