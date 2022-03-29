最新39樓高空Buffet！超難訂位的「饗饗」吃到飽進駐新莊宏匯iTower

新莊人免跑信義區，在家附近就能吃到台北最夯「饗饗」吃到飽！饗賓集團旗下超人氣Buffet餐廳「饗饗」2017年進駐信義區，至今仍是一位難訂的聚餐人氣選項，如今品牌終於迎來二號店消息，確定進駐新莊新亮點「新莊宏匯i-Tower」頂樓，讓新北人也能坐擁39樓高層環景視野、開吃頂級美饌。

饗饗二店將進駐新莊宏匯iTower。圖／摘自饗饗臉書

信義微風46樓的「饗饗」3月起調整訂位方式，縮短至開放一個月內的電話及線上訂位，截至目前官方臉書充斥網友哀嚎打不通、訂不了位的留言。不過未來大家又多了一個訂位選項，因為饗饗證實將有新門市插旗商辦摩天大樓「新莊宏匯i-Tower」，且同樣看準最高樓的美景，讓大家大快朵頤之際，還能獨享39樓高的夢幻景致。

圖／饗饗官網

饗饗標榜質感各國料理百匯，各大餐檯集結澎湃海鮮、炙燒握壽司、生魚片、現點現煎牛小排等，餐點品質及味道備受饕客喜愛。此次進軍的新莊宏匯i-Tower，地上三層規劃為宏匯思源廣場，而品牌則落腳最高樓，網路甄才訊息仍開放中，最快預計今年下半年登場，粉絲勿忘先筆記。

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