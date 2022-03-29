聽新聞
test
0:00 / 0:00
先別管香菜豬血糕披薩了！必勝客「白酒蒜香海鮮披薩」限定上市，加燕麥餅皮只要30元
知名披薩品牌「必勝客」每每推出新口味一定會造成旋風式的網路熱議，繼日前討論度破表的香菜豬血糕披薩後，現在又推出限時限定的「白酒蒜香海鮮披薩」，而其他口味披薩加價燕麥餅皮還只要30元喔。
這回限定推出的白酒蒜香海鮮披薩，可說是滿滿的海鮮撲滿，包含鮮美蛤蜊肉、Q彈花枝條與鮮甜蝦仁等，另加上新鮮青花菜與洋菇，再綁定燕麥手工餅皮，少了高油的負擔，吃起來爽口不死鹹，絕對會是另一波討論話題的披薩。
另外一併再回歸的還有燕麥手工餅皮，把餅皮加入燕麥，絕對吃得到穀物香氣。值得一提的是，大披薩加價燕麥餅皮只要30元，但不適用星級白醬海鮮、韓式泡菜燒肉、黃金和風雞與期間限定口味喔，目前僅在全台40個門市限定上市，且販售時間只有從即日起至4月25日，售完為止，現在快上必勝客官網下訂吃起來吧。
必勝客
臉書：https://www.facebook.com/PizzaHut.TW
延伸閱讀：
．劍湖山「身份證中3碼」只要99元水陸一次玩！中1碼也有5折快衝
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言