先別管香菜豬血糕披薩了！必勝客「白酒蒜香海鮮披薩」限定上市，加燕麥餅皮只要30元

知名披薩品牌「必勝客」每每推出新口味一定會造成旋風式的網路熱議，繼日前討論度破表的香菜豬血糕披薩後，現在又推出限時限定的「白酒蒜香海鮮披薩」，而其他口味披薩加價燕麥餅皮還只要30元喔。

這回限定推出的白酒蒜香海鮮披薩，可說是滿滿的海鮮撲滿，包含鮮美蛤蜊肉、Q彈花枝條與鮮甜蝦仁等，另加上新鮮青花菜與洋菇，再綁定燕麥手工餅皮，少了高油的負擔，吃起來爽口不死鹹，絕對會是另一波討論話題的披薩。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

另外一併再回歸的還有燕麥手工餅皮，把餅皮加入燕麥，絕對吃得到穀物香氣。值得一提的是，大披薩加價燕麥餅皮只要30元，但不適用星級白醬海鮮、韓式泡菜燒肉、黃金和風雞與期間限定口味喔，目前僅在全台40個門市限定上市，且販售時間只有從即日起至4月25日，售完為止，現在快上必勝客官網下訂吃起來吧。

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圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

日前必勝客推出「香菜豬血糕五更腸旺披薩」引起了正反「香菜派」熱議。 圖／必勝客提供

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