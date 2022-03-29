4月「兒童節連假優惠」一篇搞定！4大超商、咖啡手搖、飯店吃到飽　還有港式買1送1

4月連假即將來襲，今天為大家超前部署期待已久的兒童連假優惠，不論是4大超商、人氣咖啡或手搖品牌、港式美食乃至飯店吃到飽，買一送一、買二送二、免費甜甜圈等統統有，最新飲食省錢攻略請收。

7-11系列優惠：4/1至4/5

7-11本次配合兒童節連假推出組合優惠，4/1至4/5期間使用OPEN POINT行動隨時取即可購買CITY系列指定人氣飲品「滿6送3」優惠，CITY CAFE特大杯拿鐵、大杯美式、CITY TEA現萃茶英式紅茶、一顆檸檬青茶(冰)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶皆參與活動，另有全品項飲品「任3杯7折」優惠。

圖／7-ELEVEN提供

此外活動期間只要使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，購買全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元即打88折、滿額711元則有85折。

全家便利商店3大優惠：4/2至4/5

圖／全家便利商店提供

全家便利商店實體門市即日開跑，首波有飲料、冰品、餅乾、零食超過百項指定商品第二件4折，4/2至4/5凡至全台門市也可獨享Let’s Café老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶單杯特價39元。

而連假期間線上隨買跨店取也可入手霜淇淋5支168元優惠，可兌換至10/31，任一口味都適用；4/6 10點起還有好咖日單品拿鐵、美式同品項買6送6。

萊爾富咖啡買6送6、全品項第二杯7折：截至4/5

圖／萊爾富提供

萊爾富連假4/2起至4/5推出大杯美式、拿鐵買6送6，透過Hi-Life VIP APP整買零取即可搶購。而為歡慶冠軍嚴選新配方，截至4/5也有咖啡全品項第二杯7折優惠，包含特大杯冰美式、冰拿鐵咖啡，以及大杯系列的美式咖啡與拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰焦糖拿鐵咖啡、冰榛果拿鐵咖啡、冰檸美式咖啡、冰特調咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰黃金柚香咖啡等。

OKmart咖啡買二送二：截至4/5

圖／OKmart提供

OKmart即將於3/31起推出限時咖啡好康，截至4/5至全台門市購買大杯莊園美式、拿鐵咖啡，即享「買二送二」，截至4/6另有指定零食、飲品享第二件6折。

圖／星巴克提供

星巴克身分證對對碰買一送一即日快閃登場，而4/2至4/5期間凡到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，也有「第二杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。提醒大家車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務皆不適用。

春陽茶事：截至4/21

圖／春陽茶事提供

春陽茶事近期攜手樂團宇宙人推出視覺系新品「宇宙芭芒柳」，即日起至4/21為止，只要使用foodpanda外送平台訂購春陽茶事，滿200即享全單8折，開放全品項打折，折抵無上限，優惠無法併用。

COMEBUY免費加料：4/1至4/10

圖／Comebuy提供

配合鮮萃大麥系列新品上市，COMEBUY 4/1起至4/10推出免費加料活動，活動期間現場購買鮮萃大麥系列，出示LINE好友主選單優惠圖，每筆消費即可任選椰果、愛玉、蘆薈、粉條、寒天晶球擇一0元加料。

料杯杯姓名優惠：截至4/5

凡名字符合「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」任一同音字，至料杯杯外帶自取，即有第二杯68折，成功匯集4名分別與「好料迪加」同音的友人，則可現賺4杯免費飲料，並獨家加碼外帶全面5折價，30杯為上限。

台北捷運xMister Donut免費甜甜圈：4/1

圖／台北捷運臉書

為歡慶26週年，台北捷運將會於早上10點開始發放免費Mister Donut甜甜圈6入禮盒，位置在捷運忠孝復興站B1、近2號出口，限量100份，發完為止。

31冰淇淋免費送一球好康：截至4/5

圖／31冰淇淋臉書專頁

而「31冰淇淋」也將陪伴大家的連假，出遊時若找到身邊任何含3或1的照片、物品等，到全台門市出示給店員看，現場購買小雙球或迷你三球，即可獲得一球免費冰淇淋，不加價升級份量，活動截至4/5。

點8號飲品買一送一、蒸籠點心特價：最晚截至4/30

圖／點8號提供

近年以蒸籠推車港式點心受到關注的「點8號」4月推出滿滿優惠，其中4/1至4/10享點購「黑糖啵啵厚奶」送「爆檸鮮冰茶」，讓大家一杯價嘗兩杯熱銷級飲品。4/11起至4月底則有蒸籠點心6籠588元優惠，像是魚子鮮燒賣、黃金流沙包、荷葉珍珠雞、蠔皇叉燒包、愛老虎油包統統適用。

板橋凱撒大飯店兒童免費：截至4/30

圖／板橋凱撒飯店提供

板橋凱撒大飯店將整個4月作為「童饗歡樂月」，館內Buffet朋派自助餐4/1起至4/30推出「大手牽小手」活動，每名成人與12歲以下的兒童一次到訪，即享兒童免費用餐。雖然需要額外支付原價10%服務費，平日最低44元仍屬超值銅板價，可以無限大啖各式美饌。

台北新板希爾頓酒店兩人同行1人半價：截至4/30

圖／台北新板希爾頓提供

台北新板希爾頓酒店即日起推出「起司節狂饗曲」，全日自助餐廳Market Flavor悅．市集餐檯除了各國美食，加碼超過10款起司饗宴，活動期間不分平假日，致電訂位皆享兩人同行一人半價。

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