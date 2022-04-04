「北部快餐車」 路邊隱藏版美食！ 美式鄉村派、超大份牛肉莫札瑞拉起司漢堡，用料誠意滿滿

沒有固定的營業時間，甚至沒有固定的營業位置，這樣行蹤飄忽不定，卻讓人留下美味記憶的快餐車，在城市裡頭不停穿梭著。而在寸土寸金的台北，快餐車文化更是一種趨勢，因此我們精選了 8 家快餐車推薦，從美式漢堡、希臘烤肉捲、窯烤披薩到幽靈臭豆腐，都是許多人一吃就成主顧，可謂在地人才知道的隱藏美食！

附近漢堡 Nearby Burger

「附近漢堡 Nearby Burger」主打現點現做的手工漢堡，招牌為煎起司牛肉漢堡，店家會將莫札瑞拉起司煎至金黃色，完全與牛肉排和酸黃瓜搭配得天衣無縫！一口咬下厚切牛肉排與表面脆脆的起司，會同時有噴汁和牽絲的奇妙口感，且因為店家用料不手軟，所以每次出車總會吸引大批人潮，晚個幾步可能就會完售囉。附近漢堡不只出沒在台北，新北板橋、新店、中和或是桃園都有可能出現蹤跡，就請有興趣的讀者參考他們臉書吧！

圖／IG@nearbyburger

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Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲

「Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲」將類似沙威瑪的希臘旋轉烤肉和皮塔餅作結合，加上希臘優格醬 Tzatziki 和薯條，默默地成為不少老饕的最愛。最讓人驚喜的地方，我想就是烤肉、薯條和生菜組合在一起，卻不會有太乾太膩的感覺，而若是喜歡鷹嘴豆球的讀者，也可以試試他們家的「鷹嘴豆球捲」，蒜味搭配濃厚豆香，絕對讓你食慾大開。

圖／IG@corgyro

圖／IG@gominkin

巷弄裡的噠噠聲

你是否曾在中山，看過一位騎著腳踏車賣烤布蕾的人呢？過去以中山為銷售據點的「巷弄甜點腳踏車」，現在已經在板橋開設店面「巷弄裡的噠噠聲」，雖然不是快餐車的販賣模式，但店門口仍有當時的那台腳踏車，所以為了甜點控們，編輯私心也要推薦這家呀！他們家的焦糖烤布蕾食材成分單純，入口馬上就能感受到蛋奶香，而滑嫩口感配上脆脆的焦糖，美好滋味十分令人難忘，且一個只要 50 元銅板價喔！

圖／IG@manycow

圖／IG@i.l.hh

店址：新北市板橋區民權路202巷5弄1號1樓

營業時間：13:00 – 19:00 （週一～週二公休）

Skrabur 黑膠漢堡

「Skrabur 黑膠漢堡」由美式街頭餐車起家，店家特別在漢堡麵包裡添加了竹炭跟可可，因此嘗起來有可可香，且格外有嚼勁。至於在內餡的部分，可以選擇嫩雞腿肉或是牛肉排，細膩的肉質搭配起司和爽脆的蔬菜，堪稱是最罪惡的美味呀！而 Skrabur 黑膠漢堡從到處移動的餐車，現在也在信義區開設店面了，不過他們偶爾還是會在外面活動，總之建議看臉書比較準喔～

圖／IG@skrabur_tw

圖／IG@skrabur_tw

店址：台北市信義區基隆路一段145號

營業時間：週六～週一 11:30 – 14:00；17:00 – 21:00／週二～週五 11:30 – 14:00；17:00 – 20:00

艾媽咪食品屋美式鄉村派

由美國夫婦創辦的「艾媽咪食品屋美式鄉村派」，是許多台北人從小吃到大的美味，他們家的用料真材實料，提供水果派、乳酪派和鹹派等多種口味，最棒的是派皮酥脆而不油，CP 值真的非常高！艾媽咪除了在內湖瑞光路有店面之外，平時也會安排行動車於雙北出沒，不過因為口味眾多，很容易就會出現選擇困難症，所以不妨先嘗試看看蔓越莓派、蔬菜鹹派和黑巧克力派，一定不會讓你失望的。

圖／IG@lynn_chilllife

店址：臺北市瑞光路36號

營業時間：週二 10:00 – 18:00；週一～週六 10:00 – 19:00（週日公休）

KK手工窯烤pizza 台北

介紹餐車美食，怎麼可以少了披薩呢！「KK手工窯烤pizza 台北」以手工現擀餅皮，使用龍眼木或荔枝木等果樹進行柴燒窯烤，餅皮是略帶嚼勁的薄皮，更堅持現點現擀現烤，所以或許等餐時間會有點漫長，但美味的食物是值得等待的呀！而最多人點的是海陸雙霸口味，內餡為培根、魷魚條、花枝、蟹肉絲和鳳梨，上頭還灑滿了洋蔥，散發出獨特的嗆辣口感，吃幾片都不會膩。

圖／IG@kkpizzataipei

圖／IG@kkpizzataipei

Lighthouse Food Truck 燈塔餐車

你看過電影《五星主廚快餐車》嗎？有的話，想必也很想吃吃看古巴三明治吧～「燈塔餐車Lighthouse Food Truck」以煙燻熱壓的古巴三明治為主打，其中主廚最推薦的是經 12 小時燻烤熟成的牛胸肉，搭配酸黃瓜、黃芥末、起司和蘋果的「古巴的德式狂野」，豐富的配料與口感令人不覺食指大動，至於店家確切的營業資訊，還請密切關注粉絲專頁的置頂貼文啦。

圖／IG@lighthousefoodtruck

圖／IG@littlemermaidfoodie

花之香臭豆腐

在萬華，有台被稱作「幽靈臭豆腐」的發財車時常在昆明街和長沙街遊走，據說還曾因為臭到被民眾報警呢！這家名為「花之香臭豆腐」，賣的是炸臭豆腐、豬血糕和豆花，出沒時間與地點全依老闆的心情而定，而外酥內脆的臭豆腐，搭配店家特製的泡菜，吃起來酸甜爽口，沒有緣分可能還吃不到呀！建議大家可以直接打電話給老闆詢問當天的營業地點及時間，以免向隅囉。

圖／IG@brassicami

圖／IG@brassicami

電話：0919-383-555（想品嚐的可以先打電話詢問當天在哪裡販售囉！）

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