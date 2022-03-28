台灣冠軍拉麵「鬼金棒」加爆香菜才是懂吃！4大香菜美食盤點　現在跟上還不晚

具有特殊香氣的「香菜」一直是台灣人最強爭議性主角之一，順勢劃分出對立的香菜熱衷派及反香菜聯盟。而近期除了有必勝客超狂新品搶佔各大版面，其實被網友選為「台灣拉麵冠軍」的鬼金棒一直有隱藏版香菜升級吃法，讓

2022-03-28 12:30