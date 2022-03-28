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台灣冠軍拉麵「鬼金棒」加爆香菜才是懂吃！4大香菜美食盤點　現在跟上還不晚

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@foodboxxweiu授權、圖／IG@lex691209授權
圖／IG@foodboxxweiu授權、圖／IG@lex691209授權

具有特殊香氣的「香菜」一直是台灣人最強爭議性主角之一，順勢劃分出對立的香菜熱衷派及反香菜聯盟。而近期除了有必勝客超狂新品搶佔各大版面，其實被網友選為「台灣拉麵冠軍」的鬼金棒一直有隱藏版香菜升級吃法，讓辣麻湯頭美味升級，今天為大家盤點4大目前都還嘗得到的香菜品項，香菜控手刀衝。

鬼金棒：內行人香菜點法

圖／IG@lex691209授權
圖／IG@lex691209授權

來自東京的人氣拉麵品牌「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」為台北知名排隊美食，日前才因顧客留下創意的一星評價，而逗樂老闆表示下次免費招待一碗麵。而店家憑藉麵Q湯濃備受喜愛，除了可以依照自身喜好調整辣度及麻度，加點半份香菜更是饕客吃法，許多粉絲直呼吃起來十分解膩，香菜愛好者更可加點一份，直接鋪滿整碗拉麵，澎湃視覺超壯觀，香菜戰隊準備出發！

圖／IG@foodboxxweiu授權
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必勝客：香菜豬血糕五更腸旺比薩

圖／炎亞綸官方臉書
圖／炎亞綸官方臉書

必勝客最新力作「香菜豬血糕五更腸旺比薩」自預告起至今都成話題中心，今年邀請到炎亞綸搶先開箱也再度升級網路熱度。新口味為薄脆餅皮限定，除了保留原有的香菜、豬血糕，特別加碼豬大腸、滑嫩豬血，再淋上特調五更醬汁及蒜苗、辣椒，最台獵奇組合吸引許多人朝聖，期間限定販售中。

CANDY POPPY：醬爆香菜

圖／CANDY POPPY提供
圖／CANDY POPPY提供

除了主餐，甜點午茶也加入了香菜陣容。CANDY POPPY菓糖爆米花攜手圖文插畫家《怪奇事物所》推出2款口味的爆米花，其中主打的「醬爆香菜」嚴選新鮮香菜，烘乾後磨成粉包覆顆顆爆米花，並搭配頂級花生粉、台灣醬油，打造鹹香滋味。而聯名款實際是為歡慶品牌自訂4/1的「國際喜歡香菜日」而策劃上市，當天起將有另一款三星香蔥同步販售。

清水茶香：香菜糬糬

圖／清水茶香提供
圖／清水茶香提供

連鎖手搖店清水茶香2月配合國際討厭香菜日推出「香菜糬糬」，最大亮點為採用彰化北斗的香菜末，每杯調入花生、豆乳及特製豆乳麻糬，最後撒上香菜粉末及雲林花生粉。「香菜糬糬」中南部售價60元，台中以北售價70元。

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