頂呱呱「180元一斤雞」限時3天回歸！免出門外送同享優惠，另有買1送1爽吃到4月

吃肉派等到了！台灣速食品牌「頂呱呱」2022首波「經典一斤雞」優惠即將快閃3天，3/29至3/31至全台門市即可用180元，開吃600g招牌炸雞，外送平台也另有優惠價，讓大家免出門同享「吃雞」優惠。

頂呱呱經典原味炸雞。圖／頂呱呱提供

頂呱呱不定時登場的「180元一斤雞」好康備受鐵粉喜愛，日前低調於官網搶先公告回歸的促銷，3/29至3/31活動期間只要至全台門市購買600g原味炸雞，即享180元特價，每份下殺7折超欠吃，另有外送平台也有220元優惠價，宅在家也能大口吃肉。每人限購2份，各門市數量有限，售完為止。

頂呱呱餐點示意圖。圖／頂呱呱提供

此外，截至4/15到店出示「春暖花開」電子優惠券畫面，還能買一送一開吃5款品項好康，包含話題主角地瓜薯條、阿勇雞塊、辣味雞翅、甜甜包及35元指定飲品，半價吃兩份超過癮。

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