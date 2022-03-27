身分證有6或9爽嗑兒童節套餐！台南首間「bb.q CHICKEN旗艦店」限時9折、炸年糕免費送

台南人終於等到了！以經典韓劇《鬼怪》炸雞最為知名的bb.q CHICKEN登台後備受喜愛，如今正式插旗台南首度開設旗艦餐廳，即日起至3/28推出試營運9折快閃，並陸續接力炸年糕、聯名樂事洋芋片免費送的活動，全台門市也同享身分證對對碰的「兒童節套餐」促銷好康，4重優惠韓式炸雞愛好者要把握！

圖／「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

來自韓國的人氣韓式炸雞專賣店bb.q CHICKEN最新進駐台南，在地第一家旗艦餐廳南紡購物店即日試營運，首波開放外帶、自取、內用一律9折價，活動截至3/28。而3/29起至4/24期間只要成為享聚卡會員，就能免費獲贈「炸年糕」兌換券，4/30前不論內用或外帶一份全雞時，即可免費兌換加菜。

不僅如此，3/29開幕日起，凡至南紡購物店消費全雞餐點，還能搶先試吃4/6才會開賣的bb.q CHICKEN與樂事最新聯名洋芋片，口味有「秘製炸雞洋芋片」或「韓式烤肉石鍋拌飯洋芋片」，數量有限，贈完為止。

圖／「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

另外，配合4月兒童節連假，bb.q CHICKEN也推出了限時優惠。3/29起凡身分證字號對中「6、6、9」，本人持證件到店內用或外帶自取，皆可用669元優惠大啖原價857元的「童樂慶套餐」；若只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元嘗鮮價，每人每日限購一組。

圖／全家國際餐飲提供

套餐含經典「半半炸雞」搭配醬烤風味「公辰老奶奶魷魚」及2罐氣泡飲料，若身分證槓龜也可用優惠價818元入手，活動至5/31為止，提醒大家信義通化店、板橋板農店不販售，優惠不適用於享聚卡APP及外送服務。

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