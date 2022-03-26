晶華「一泊6食」30小時吃到飽回歸！栢麗廳Buffet、泰市場全天任吃，入住五星飯店+星空電影院免4千

最狂五星飯店享受低調回歸了！晶華酒店各式優惠專案陸續登場，而曾於2020年登場的「一泊六食」好康終於重新上線，即日起開放入住五星客房30小時，期間還可全天候爽嗑館內最夯Buffet「栢麗廳」、「泰市場」，亦能在頂樓獨享「城市星空電影院」，超狂體驗一人免4000就能搞定，活動截至5/31。

柏麗廳自助餐廳號稱「天下第一廳」。圖／晶華酒店提供

晶華酒店「盡享30 一泊六食」早在3/1就已正式開放訂位，而這回2022版本可早上10:00後入住，一路睡到隔日下午16:00退房都可以，7999元起入住精緻客房，每人4000元不到即可享受五星級級別一泊六食。

其中包含住宿期間可自由暢行「栢麗廳」爽嗑CNN最推高CP值早餐、午餐、下午茶及晚餐Buffet，光是用餐就已遠遠超過所付價格至少1000元；還有台北唯一五星泰式海鮮自助料理餐廳「泰市場」也適用，想吃午餐、晚餐都沒問題，豐富吃到飽行程絕對飽到天靈蓋，好康限房客本人使用，每餐期限使用乙次。

泰市場海鮮自助餐廳。圖／晶華酒店提供

不僅如此，入住期間也可使用位於21樓的「城市星空電影院」，在頂樓泳池畔旁與璀璨星空下，享受最浪漫的電影饗宴。​而非北部人也可趁機使用高鐵飯店聯票，截至4/30享全台最低7折好康，從交通開始省一波。提醒大家此專案截至5/31，限雙人入住、無法加人加價，週五至週日不適用，而完成訂房後務必事先自行完成餐廳各餐期訂位，現場將不保留位置。

晶華酒店一泊六食回歸。圖／晶華酒店提供

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