10大速食品牌「買1送1」最新優惠集合！麥當勞雞塊買10送10、漢堡王華堡免費吃

本週各大速食品牌連環推出新品及新訊，今天特別為大家盤點全台「10大速食品牌」最新優惠好康，包含麥當勞、肯德基、必勝客、頂呱呱、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡、21風味館、bb.q CHICKEN及NENE CHICKEN。不論是各大炸雞、人氣炸物、冰品、買一送一，還是韓式炸雞開幕限定促銷，內用、外帶、外送各自省錢妙招別錯過。

麥當勞：麥克雞塊買10送10、雙倍OREO冰炫風贈Mini OREO

圖／麥當勞提供

即日起至4/19，只要採用麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「10NUG」，即享10塊麥克雞塊買一送一。而去年登場的「雙倍OREO冰炫風」因應增量的OREO餅乾脆片備受粉絲喜愛，此次重磅回歸，截至5/31活動期間還會加送一包「Mini OREO」，全台限量50萬包、贈完為止。

頂呱呱：5大品項買一送一

圖／頂呱呱提供

近期因麥當勞推出金黃地瓜薯條，台灣速食品牌頂呱呱趁勢宣誓最台正宗味的主權，並加碼推出地瓜條買一送一，截至4/15出示「春暖花開」電子優惠券畫面，即享5款品項好康。

漢堡王：免費華堡、買一送一

圖／漢堡王提供

即日起至3/28只要線上訂購指定套餐，輸入優惠碼「LOVEBK」即可獲得一顆鎮店華堡，品項為原味或辣味的單層、雙層及三層華堡。若不想輸入優惠碼，官網上也有煙燻辣椒10塊雞塊、煙燻辣椒脆雞堡、醬香雙豬櫛瓜堡、辣薯球等「買一送一」，開放粉絲自由訂購使用，現省半價。

此外，外送平台foodpanda推出限定好康，只要購買水牛城風味漢堡單人餐或雙人餐，輸入優惠碼「重磅美味」即享7折，免出門大吃一頓。

肯德基：APP專屬優惠券及抽獎

圖／APP實測截圖

肯德基除了有預訂快取1元加購好康，PK雙饗卡App活動即日起開跑，只要於App參與活動，即可抽中獎率100%優惠券，像是肯德基下殺57折的啃雞吮指餐、薯玉你點心組原價101元特價79元，大獎另有六福村門票、Switch OLED等，截至4/11天天都能抽。若實際兌換限時優惠券，還會自動加碼再抽一名指定幸運兒500點數，憑點數可再折抵消費。

必勝客：APP專屬優惠券及抽獎

圖／APP實測截圖

必勝客同樣加入PK雙饗卡App抽獎活動，隨機的優惠品項實測有滿額現折50元、129元爽嗑比薩4爽餐等。而截至3/27透過foodpanda訂購必勝客紙包飯及紙包筆管麵組合餐，享獨家優惠價289，現省99。

21風味館：「香草烤半雞」免費吃

圖／21世紀提供

即日起至4/12，凡購買21風味館的2人烤半雞分享餐，即可獲得額外的一份香草烤半雞，等於買餐送半雞。而截至3/31若使用foodomo美食外送平台訂購21風味館，輸入「開運八五」優惠序號則享結賬金額85折。

拿坡里炸雞：三角骨8折

圖／拿坡里

拿坡里炸雞專賣店，最新開賣鹹酥雞攤內行必點「三角骨」，強調每隻雞只有兩支三角骨，外皮酥脆、肉質鮮嫩一吃上癮。新品每份含9入，原價149元特價119元，活動截至4/27。

摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡APP今年推出「MOS安心取溫馨送」服務，截至4/30享組合優惠，凡透過APP點購指定人氣品項，即享5折好康。活動有人氣摩斯咖啡、冰紅茶「買31送31杯」、「買50送50」、「買100送100」等，還可轉贈給好友。

bb.q CHICKEN

圖／「bb.q CHICKEN Taiwan」粉絲頁

配合4月兒童節連假，bb.q CHICKEN推出限時優惠，3/29起凡身分證字號對中「6、6、9」，持證件可用669元優惠大啖原價857元的「童樂慶套餐」；對中「6」或「9」任一碼，也可享736元嘗鮮價，每人每日限購一組，到店內用或外帶自取都適用。

另外，台南第一家旗艦餐廳南紡購物店即日試營運，截至3/28一律9折；3/29起至4/24成為享聚卡會員，還能免費獲贈「炸年糕」兌換券，供饕客4/30前兌換，惟需要符合內用或外帶一份全雞的資格。

NENE CHICKEN

另一來自韓國的炸雞品牌NENE CHICKEN，最新高雄三民建工店即將於4/1正式開幕。活動期間截至4/3祭出「半半炸雞升等」加 「NENE 炸年糕」659元優惠價，還會加贈韓國進口ICE TALK水蜜桃飲料，數量有限、送完為止。

圖／NENE CHICKEN官網

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