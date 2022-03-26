拿坡里炸雞「三角骨」開賣！鹹酥雞神級炸物享8折涮嘴價　另有音速小子L型夾免費送

速食店也吃得到鹹酥雞內行美食！拿坡里炸雞繼週年慶特價優惠結束，最新推出新品「老饕三角骨」並祭出8折特價，讓大家點炸雞之餘也能加碼隱藏版必點美味，另也聯名即將上映的《音速小子2》推出買指定套餐、好禮免費贈，粉絲必收。

圖／拿坡里

以現炸炸雞最受好評的拿坡里近年開設品牌炸雞專賣店，即日起主打現點現炸的「老饕三角骨」，嚴選雞隻肌肉最常活動的部位，強調鮮嫩肉質，搭上酥脆的外皮每口都涮嘴。值得一提的是，每隻雞只有兩支三角骨，而新品每份含9入，原價149元特價119元，活動截至4/27，追劇大啖三角骨超過癮。

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不僅如此，品牌也聯手三商食品引進來自日本的「Sour3果汁沙瓦」，強調高果汁、低酒精的微醺風味，一共有「山梅沙瓦」、「水蜜桃沙瓦」、台灣獨家「芭樂柳橙沙瓦」三款口味，4/27前購買「老饕三角骨」搭配兩瓶Sour3果汁沙瓦，享199元組合特價，現省48元。

圖／拿坡里官方粉絲團

不僅如此，即日起至4/28只要訂購任一指定活動套餐，即可免費獲得《音速小子2》限量L型資料夾，4款套餐外帶、外送皆適用，炸雞品項也可整桶更換成烤雞，好禮數量有限，贈完為止。

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