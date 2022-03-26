快訊

新北公布確診足跡遍及多處 搭乘雙鐵往返桃園、台中、高雄

新北增2不明感染源 中和新增個案曾和確診者足跡相關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿坡里炸雞「三角骨」開賣！鹹酥雞神級炸物享8折涮嘴價　另有音速小子L型夾免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
三角骨為雞肩胛骨連接雞翅膀的部位。圖／拿坡里官方粉絲團
三角骨為雞肩胛骨連接雞翅膀的部位。圖／拿坡里官方粉絲團

速食店也吃得到鹹酥雞內行美食！拿坡里炸雞繼週年慶特價優惠結束，最新推出新品「老饕三角骨」並祭出8折特價，讓大家點炸雞之餘也能加碼隱藏版必點美味，另也聯名即將上映的《音速小子2》推出買指定套餐、好禮免費贈，粉絲必收。

圖／拿坡里
圖／拿坡里

以現炸炸雞最受好評的拿坡里近年開設品牌炸雞專賣店，即日起主打現點現炸的「老饕三角骨」，嚴選雞隻肌肉最常活動的部位，強調鮮嫩肉質，搭上酥脆的外皮每口都涮嘴。值得一提的是，每隻雞只有兩支三角骨，而新品每份含9入，原價149元特價119元，活動截至4/27，追劇大啖三角骨超過癮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不僅如此，品牌也聯手三商食品引進來自日本的「Sour3果汁沙瓦」，強調高果汁、低酒精的微醺風味，一共有「山梅沙瓦」、「水蜜桃沙瓦」、台灣獨家「芭樂柳橙沙瓦」三款口味，4/27前購買「老饕三角骨」搭配兩瓶Sour3果汁沙瓦，享199元組合特價，現省48元。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

不僅如此，即日起至4/28只要訂購任一指定活動套餐，即可免費獲得《音速小子2》限量L型資料夾，4款套餐外帶、外送皆適用，炸雞品項也可整桶更換成烤雞，好禮數量有限，贈完為止。

延伸閱讀：

身分證對中2、4　星巴克「全品項買一送一」喝2天！5大新優惠好康

肯德基3大秘密優惠整理！3元爽嗑青花驕聯名脆雞、扭蛋機連20天爽領優惠券再送500點

炸雞 拿坡里

相關新聞

晶華「一泊6食」30小時吃到飽回歸！栢麗廳Buffet、泰市場全天任吃，入住五星飯店+星空電影院免4千

最狂五星飯店享受低調回歸了！晶華酒店各式優惠專案陸續登場，而曾於2020年登場的「一泊六食」好康終於重新上線，即日起開放入住五星客房30小時，期間還可全天候爽嗑館內最夯Buffet「栢麗廳」、「泰市場

拿坡里炸雞「三角骨」開賣！鹹酥雞神級炸物享8折涮嘴價　另有音速小子L型夾免費送

速食店也吃得到鹹酥雞內行美食！拿坡里炸雞繼週年慶特價優惠結束，最新推出新品「老饕三角骨」並祭出8折特價，讓大家點炸雞之餘也能加碼隱藏版必點美味，另也聯名即將上映的《音速小子2》推出買指定套餐、好禮免費

海霸王限時「買1桌送1桌」每人不到300元！鮮蝦、砂鍋雞與沙蟹統統都有

即將到來兒童節清明連假，各大旅遊餐飲平台紛紛推出優惠搶攻消費者的心。知名餐飲品牌「海霸王」也不例外，4月1日起連續22天特別推出限時「買一桌送一桌」優惠，鳳貝砂鍋雞、圓籠蒸鮮蝦與招牌芋香鍋等美味料理統統都有。

速食地瓜大戰！摩斯「黃金地瓜薯、黃金夯地瓜」也加入

隨著麥當勞開賣「金黃地瓜條」後，台灣速食業者的「地瓜薯條大戰」越演越烈。繼頂呱呱推出「地瓜薯條買1送1」後，摩斯漢堡也宣...

名廚江振誠重新定義「未來料理」9大關鍵字 RAW春季菜單重回新起點

「會不會有點太沈重？」正在聊RAW春季菜單「Re:define future」，國際名廚江振誠在中途拋出這個疑問，不像是...

「麥當勞地瓜條」註定對戰頂呱呱！　網評新品味道贏、見包裝袋卻傻眼

麥當勞今（23日）正式開賣台味地瓜條，卻意外與台式速食品牌始祖「頂呱呱」對上。不僅有頂呱呱最新宣誓主權，表示自己為首賣地瓜薯條的「連鎖速食的開山始祖」，網上也有人對比兩家地瓜條口味，更有網民見包裝直指

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。