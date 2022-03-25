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超吸睛！「CITY PRIMA精品咖啡、foodpanda外送箱」變身icash2.0

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
圖／愛金卡公司提供
圖／愛金卡公司提供

快速方便是現代人生活新形態，超商咖啡、美食外送都是日常少不了的環節，愛金卡公司限量推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」及「foodpanda外送箱icash2.0」兩款造型卡，可愛擬真的設計勢必再掀起一波社群話題。

愛金卡公司去年攜手7-ELEVEN推出首張連鎖超商咖啡品牌造型卡「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，上市短短幾天就全數預購完售，同年2月更首創儲值卡寄取杯功能推出「icash2.0寄取杯服務」，持卡到7-ELEVEN嗶一下就能完成CITY系列飲品結帳、指定飲品的寄杯與領取，便捷服務相當受到歡迎、使用人次逐月成長。

「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」推出後收到許多粉絲敲碗希望擁有精品咖啡版本造型卡，今年愛金卡公司宣布推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，迷你版本的CITY PRIMA精品咖啡杯不僅將杯身杯蓋等比例完美縮小，隨卡還附贈迷你隔熱杯套一個，擬真程度相當完整。

「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」將於3月29日上午11點起在OPEN POINT App開放OPEN POINT會員預購，數量共3,000個，售價390元；7-ELEVEN門市則預計4月6日凌晨0點起開賣，數量共16,980個。慶祝新卡上市，特別推出精品咖啡贈點活動，4月6日至5月3日活動期間使用「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」至7-ELEVEN門市購買任一杯精品美式咖啡或精品拿鐵，立即加贈10點OPEN POINT回饋。

foodpanda外送員騎機車載著粉紅色外送箱穿梭大街小巷的畫面，許多人一定很熟悉，愛金卡公司特別與foodpanda合作，推出超級可愛的「foodpanda外送箱icash2.0」，無論外觀材質及小配件的細節都極度講究，箱子外的拉鍊及綁帶如同實品一般，能夠上下拉動及扣上，增添許多趣味。

「foodpanda外送箱icash2.0」將於3月31日上午11點起在OPEN POINT App開放OPEN POINT會員預購，數量共2,000個，售價450元；4月6日凌晨0點起也將於7-ELEVEN門市上架販售，數量共7,700個。

愛金卡公司與foodpanda合作，推出超級可愛的「foodpanda外送箱icash2.0」，無論外觀材質及小配件的細節都極度講究。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司與foodpanda合作，推出超級可愛的「foodpanda外送箱icash2.0」，無論外觀材質及小配件的細節都極度講究。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司宣布推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，迷你版本的CITY PRIMA精品咖啡杯不僅將杯身杯蓋等比例完美縮小，隨卡還附贈迷你隔熱杯套一個，擬真程度相當完整。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司宣布推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，迷你版本的CITY PRIMA精品咖啡杯不僅將杯身杯蓋等比例完美縮小，隨卡還附贈迷你隔熱杯套一個，擬真程度相當完整。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司宣布推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，迷你版本的CITY PRIMA精品咖啡杯不僅將杯身杯蓋等比例完美縮小，隨卡還附贈迷你隔熱杯套一個，擬真程度相當完整。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司宣布推出「CITY PRIMA立體造型杯icash2.0」，迷你版本的CITY PRIMA精品咖啡杯不僅將杯身杯蓋等比例完美縮小，隨卡還附贈迷你隔熱杯套一個，擬真程度相當完整。圖／愛金卡公司提供
「foodpanda外送箱icash2.0」箱子外的拉鍊及綁帶如同實品一般，能夠上下拉動及扣上，增添許多趣味。圖／愛金卡公司提供
「foodpanda外送箱icash2.0」箱子外的拉鍊及綁帶如同實品一般，能夠上下拉動及扣上，增添許多趣味。圖／愛金卡公司提供
「foodpanda外送箱icash2.0」箱子外的拉鍊及綁帶如同實品一般，能夠上下拉動及扣上，增添許多趣味。圖／愛金卡公司提供
「foodpanda外送箱icash2.0」箱子外的拉鍊及綁帶如同實品一般，能夠上下拉動及扣上，增添許多趣味。圖／愛金卡公司提供

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