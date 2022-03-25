海霸王限時「買1桌送1桌」每人不到300元！鮮蝦、砂鍋雞與沙蟹統統都有

即將到來兒童節清明連假，各大旅遊餐飲平台紛紛推出優惠搶攻消費者的心。知名餐飲品牌「海霸王」也不例外，4月1日起連續22天特別推出限時「買一桌送一桌」優惠，鳳貝砂鍋雞、圓籠蒸鮮蝦與招牌芋香鍋等美味料理統統都有。

圖／海霸王提供

海霸王此次宣布的優惠共有兩套四季的10人份料理，分別為5,888元（10％服務費另計）的「豐收」料理與及4,888元（10％服務費另計）的「歡聚」桌席料理。豐收桌菜共有11道佳餚，像是到海霸王經典必吃的鳳貝砂鍋雞、圓籠蒸鮮蝦及招牌芋香鍋，還有主廚特製的打拋豬櫻花蝦米糕與黃金酸菜鴨等異國創意料理；而歡聚桌菜則有10道佳餚，除原先的鳳貝砂鍋雞及圓籠蒸鮮蝦外，還有精緻桂花沙蟹，CP值超高絕對是一頓美味饗宴。

圖／海霸王提供

這回只要4月1日至4月22日至海霸王點用此兩套料理，即可享有「買1桌送1桌」的優惠，亦即能獲得1張同等價位桌席的次回抵用券。平均最低一桌不到3,000元、一人不用300元，就可以爽吃山珍海味。快揪團親朋好友一起爽吃享優惠吧！

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