爆炸好吃！日本生吐司元祖「乃賀美」登台，單日曾賣出9萬條佳績

來自大阪的超人氣「乃賀美」生吐司專賣店，海外第1家分店選定台北統一時代開幕。 圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】號稱日本最高級的生吐司元祖來了！在日本旅行時不管走到哪裡都會看到的「乃賀美(乃が美)」，是來自大阪的生吐司專賣店，可說是帶起這些年日本生吐司風潮的創始元祖。在日本開了238家分店後，如今終於在台北的統一時代百貨公司開了海外第1家分店。

▍乃賀美的生吐司是怎麼誕生的？

所謂「生」吐司，講究的是鮮度和鬆軟口感。起源於乃賀美的創辦人阪上雄司社長在他還是摔角選手的時候，曾到養老院探訪，聽見長輩們碎念吐司太硬不好咀嚼，而有了打造「每個人吃了都會微笑的魔法麵包」的構想。經過不斷研發嘗試，2013年終於誕生了「乃賀美」生吐司。

▍乃賀美的生吐司有多厲害？

由於生吐司不用烤，用手撕就超級好吃，2013年大阪創始店開業後，人氣扶搖直上，乃賀美在5年內開了超過100家分店，更在2018年達成年度營業額100億日圓的目標。目前全日本共有238家分店，還創下單日賣出超過9萬條生吐司的超級紀錄。

▍乃賀美的生吐司有多好吃？

乃賀美的生吐司使用百分百自家製小麥粉，加入鮮奶油、奶油、蜂蜜，不加雞蛋，擁有蓬鬆富彈性的口感，略帶濕潤的麵包體讓人一口接一口、欲罷不能。每天師傅都會依照當天氣溫、濕度、烘烤狀況等，調整出爐時間和吐司的烘烤數量。據台北分店表示，雖然數量限定，初期希望每天能有300至500條的產能。

▍乃賀美台北店的價位&品項

乃賀美十年來為保持品質，堅持只做生吐司單一品項。台北分店也將持續這個傳統，店內生吐司共有2斤重300元一條、和1斤重150元一條。此外也引進自家研發的日本國產果醬，計有臍橙、藍莓和草莓3種口味，每罐350元。據說未來也不排除使用台灣水果開發果醬新商品的可能性。

▍怎麼買？

沒有預約，不能網購，只能來門市現場購買。每天有4個出爐時段，分別是11:00、13:00、15:00、17:00，在日本時排隊購買是家常便飯，看來在台灣也無法逃離大排長龍的命運。

★3∕21至3∕25試營運期間，僅有2斤商品和果醬，每人限購一條。

★3∕26正式開業後，品項調整和購買數量限制等消息，將透過官方粉絲團隨發布新訊。

DATA 高級生吐司專門店「乃賀美」台灣

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號1樓(興雅路旁)

營業時間：週日至週四 11:00-21:30，週五至週六 11:00-22:00

乃賀美台北分店位於統一時代百貨公司一樓，店內外都走樸素極簡風，每天4個出爐時段總是引來大批人潮排隊購買。 圖：日本旅行情報局／提供

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