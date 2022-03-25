快訊

半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

爆炸好吃！日本生吐司元祖「乃賀美」登台，單日曾賣出9萬條佳績

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
乃賀美台北分店目前專賣生吐司1斤重(150元)和2斤重(300元)，以及自家研發製造的日本國產果醬(350元)。　圖：日本旅行情報局／提供
乃賀美台北分店目前專賣生吐司1斤重(150元)和2斤重(300元)，以及自家研發製造的日本國產果醬(350元)。　圖：日本旅行情報局／提供

來自大阪的超人氣「乃賀美」生吐司專賣店，海外第1家分店選定台北統一時代開幕。　圖：日本旅行情報局／提供
來自大阪的超人氣「乃賀美」生吐司專賣店，海外第1家分店選定台北統一時代開幕。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】號稱日本最高級的生吐司元祖來了！在日本旅行時不管走到哪裡都會看到的「乃賀美(乃が美)」，是來自大阪的生吐司專賣店，可說是帶起這些年日本生吐司風潮的創始元祖。在日本開了238家分店後，如今終於在台北的統一時代百貨公司開了海外第1家分店。

▍乃賀美的生吐司是怎麼誕生的？

所謂「生」吐司，講究的是鮮度和鬆軟口感。起源於乃賀美的創辦人阪上雄司社長在他還是摔角選手的時候，曾到養老院探訪，聽見長輩們碎念吐司太硬不好咀嚼，而有了打造「每個人吃了都會微笑的魔法麵包」的構想。經過不斷研發嘗試，2013年終於誕生了「乃賀美」生吐司。

▍乃賀美的生吐司有多厲害？

由於生吐司不用烤，用手撕就超級好吃，2013年大阪創始店開業後，人氣扶搖直上，乃賀美在5年內開了超過100家分店，更在2018年達成年度營業額100億日圓的目標。目前全日本共有238家分店，還創下單日賣出超過9萬條生吐司的超級紀錄。

▍乃賀美的生吐司有多好吃？

乃賀美的生吐司使用百分百自家製小麥粉，加入鮮奶油、奶油、蜂蜜，不加雞蛋，擁有蓬鬆富彈性的口感，略帶濕潤的麵包體讓人一口接一口、欲罷不能。每天師傅都會依照當天氣溫、濕度、烘烤狀況等，調整出爐時間和吐司的烘烤數量。據台北分店表示，雖然數量限定，初期希望每天能有300至500條的產能。

▍乃賀美台北店的價位&品項

乃賀美十年來為保持品質，堅持只做生吐司單一品項。台北分店也將持續這個傳統，店內生吐司共有2斤重300元一條、和1斤重150元一條。此外也引進自家研發的日本國產果醬，計有臍橙、藍莓和草莓3種口味，每罐350元。據說未來也不排除使用台灣水果開發果醬新商品的可能性。

▍怎麼買？

沒有預約，不能網購，只能來門市現場購買。每天有4個出爐時段，分別是11:00、13:00、15:00、17:00，在日本時排隊購買是家常便飯，看來在台灣也無法逃離大排長龍的命運。

★3∕21至3∕25試營運期間，僅有2斤商品和果醬，每人限購一條。

★3∕26正式開業後，品項調整和購買數量限制等消息，將透過官方粉絲團隨發布新訊。

DATA  高級生吐司專門店「乃賀美」台灣

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號1樓(興雅路旁)

營業時間：週日至週四 11:00-21:30，週五至週六 11:00-22:00

乃賀美台北分店位於統一時代百貨公司一樓，店內外都走樸素極簡風，每天4個出爐時段總是引來大批人潮排隊購買。　圖：日本旅行情報局／提供
乃賀美台北分店位於統一時代百貨公司一樓，店內外都走樸素極簡風，每天4個出爐時段總是引來大批人潮排隊購買。　圖：日本旅行情報局／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吐司 果醬 大阪

延伸閱讀

在地蔬果隨你拿　日本茨城縣土浦「獨棟豪華露營區」開幕

日本國民蛋糕「幸堂」來了 7-ELEVEN任選第二件折100

核廢水觀察團為福島食品背書？ 原能會澄清無關聯

美日達成牛肉出口協議 減少日方調高關稅可能

相關新聞

速食地瓜大戰！摩斯「黃金地瓜薯、黃金夯地瓜」也加入

隨著麥當勞開賣「金黃地瓜條」後，台灣速食業者的「地瓜薯條大戰」越演越烈。繼頂呱呱推出「地瓜薯條買1送1」後，摩斯漢堡也宣...

名廚江振誠重新定義「未來料理」9大關鍵字 RAW春季菜單重回新起點

「會不會有點太沈重？」正在聊RAW春季菜單「Re:define future」，國際名廚江振誠在中途拋出這個疑問，不像是...

「麥當勞地瓜條」註定對戰頂呱呱！　網評新品味道贏、見包裝袋卻傻眼

麥當勞今（23日）正式開賣台味地瓜條，卻意外與台式速食品牌始祖「頂呱呱」對上。不僅有頂呱呱最新宣誓主權，表示自己為首賣地瓜薯條的「連鎖速食的開山始祖」，網上也有人對比兩家地瓜條口味，更有網民見包裝直指

速食地瓜戰！頂呱呱宣誓主權「地瓜薯條買1送1」　網：開山薯祖

速食界「地瓜薯條之戰」正式開打！麥當勞於即日起以地瓜為原料，首度推出「金黃地瓜條」，引發許多粉絲的打卡熱潮。本土連鎖速食...

漢堡王「草莓牛肉堡」限時8天開賣！挑戰酸甜新滋味，超級重磅4層牛肉堡回歸

隨著一年一度的愚人節即將到來，漢堡王今年以「娛人節」為發想，將「草莓」與漢堡相互結合，限時推出「草莓重磅牛肉堡」，要讓酸...

肯德基3大秘密優惠整理！3元爽嗑青花驕聯名脆雞、扭蛋機連20天爽領優惠券再送500點

除了大家已知的預訂快取買桶餐「加1元多一塊咔啦脆雞」、買XL套餐享「1元加購香酥脆薯」，編輯今天要跟大家分享肯德基3大好康。包含最新上線的「扭蛋機活動」天天都能領免費美食優惠，最高還享六福村門票、Sw

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。