「麥當勞地瓜條」註定對戰頂呱呱！　網評新品味道贏、見包裝袋卻傻眼

麥當勞今（23日）正式開賣台味地瓜條，卻意外與台式速食品牌始祖「頂呱呱」對上。不僅有頂呱呱最新宣誓主權，表示自己為首賣地瓜薯條的「連鎖速食的開山始祖」，網上也有人對比兩家地瓜條口味，更有網民見包裝直指相似度極高，引發新一波討論。

圖／PTT

麥當勞金黃地瓜條即日起上市，吸引許多人朝聖限定台味，而有網友在PTT分享，大讚超級好吃，勝過許多炸雞店的地瓜薯條，更點名比台式炸雞始祖頂呱呱的地瓜薯條好吃，建議麥當勞以後可以改賣台灣自產的地瓜做薯條。除了好評，貼文最後也表示價格稍貴，建議麥當勞便宜10元。

對此，網友留言：「台式薯條好吃」、「不給頂呱呱活路」，但也有人看了實體照片反映：「不就頂呱呱」、「這頂呱呱吧」，認為雙方包裝十分相似，也有人開箱後在頂呱呱粉專貼文上傳照片，表示分不出差異。

圖／頂呱呱臉書專頁

而頂呱呱早在下午就釋出最新公告，強調品牌自1974年起深耕台灣將近50年，為連鎖速食的開山始祖，擁有最正宗的台味地瓜薯條，請粉絲購買前認明頂呱呱Logo。品牌也順勢加碼，即日起至4/21，只要憑春暖花開電子優惠券，即享「地瓜薯條買一送一」，用促銷展開直球對決。

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